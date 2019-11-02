وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية لديها، للعمل بفروع الشركة في الرياض، والجبيل، وجازان.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: « مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع، فني ثالث- فرن الميكانيكية، مهندس ثالث- ميكانيكي، مخطط الصيانة، أخصائي ثاني- الأمن، موظف استقبال».
وأكدت أن التقديم متاح حاليًا، إذ يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا .
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