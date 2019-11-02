وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية لديها، للعمل بفروع الشركة في الرياض، والجبيل، وجازان.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: « مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع، فني ثالث- فرن الميكانيكية، مهندس ثالث- ميكانيكي، مخطط الصيانة، أخصائي ثاني- الأمن، موظف استقبال».

وأكدت أن التقديم متاح حاليًا، إذ يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا .