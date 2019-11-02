فرض رسوم 10 ريالات على المسافرين بالرحلات الداخلية

صحيفة الخليج الالكترونية فرضت الهيئة العامة للطيران المدني رسوماً جديدة تقدر بـ 10 ريالات على المسافرين عبر رحلاتها الداخلية؛ نظير استخدامهم صالات المطار والمرافق التابعة لها. وسيجرى تحصيل تلك الرسوم بدايةً من يناير المقبل؛ وذلك لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات. وجرى إعفاء أربع فئات من تلك الرسوم؛ وهم الركاب الرضع وأعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة ويشمل الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف. وشملت قائمة المعافين من تلك الرسوم أعضاء طاقم الطائرة المسجلين في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك؛ وهم الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني، بالإضافة إلى الركاب المواصلين “ترانزيت” والذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار. انشر الخبر :

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