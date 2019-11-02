هل تخططين للحمل؟ تجنّبي هذه الأطعمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تناول أطعمة صحية وخاصة الخضروات والفواكه من التوصيات المعروفة لمرحلة التخطيط للحمل ثم خلال رحلة الـ 9 أشهر بعد ذلك. لكن هناك بعض الأطعمة تؤثر سلباً على فرص الإخصاب عليك الابتعاد عنها أو الحد منها، أهمها:



* الأسماك الغنية بالزئبق، التونة، والمأكولات البحرية، وسمك السيوف والمكاريل كبير الحجم.

* مشروبات الصودا، مثل الكوكاكولا والبيبسي وخاصة المحلاة بسكر اصطناعي لأنها تغير تركيبة البكتريا داخل الجسم.

Advertisements

* عليك أيضاً الحد من أكل المخبوزات الجاهزة والابتعاد عن اللحوم المصنّعة لأنها غنية بالدهون الصلبة المتحولة.

* الأطعمة التي ترفع نسبة السكر عالياً وبسرعة لا تناسبك في هذه المرحلة، مثل الحلويات والعصائر المحلاة.

* منتجات الألبان قليلة الدسم تحتوي على هرمون ذكوري (أندروجين) قد يعيق فرص الخصوبة. لذلك تناولي الألبان كاملة الدسم مع مراعاة عدم الإفراط لتفادي زيادة الوزن.

* عليك الابتعاد تماماً عن الألبان غير المبسترة، والأطعمة الحيوانية غير المطهية جيداً (البيض واللحوم).