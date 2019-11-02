عادات محرجة مفيدة للصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قد يمارس الكثير من الأشخاص بعض التصرفات أو العادات التي ينبذها المجتمع، الأمر الذي يضعهم في مواقف تتسبب لهم بالكثير من الإحراج أمام الآخرين.



ولكن هل تعلم بأن بعض العادات التي تُعتبر غير مقبولة اجتماعياً، تنطوي على العديد من الفوائد الصحية؟ فيما يلي 3 عادات محرجة تنطوي على فوائد صحية، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

1- إطلاق الغازات

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يشعر الكثيرون بالإحراج الشديد عند الحاجة لإطلاق الغازات في الأماكن العامة مما يضطرهم إلى الضغط على أنفسهم. ولكن هل تعلم أن أجسامنا تطلق الغازات على الأقل 14 مرة في اليوم وحوالي 3-5 مرات خلال الليل؟ الغازات هي نتيجة لإنتاج نظامنا الهضمي لثاني أكسيد الكربون والميثان أثناء هضم الطعام. وإطلاق الغازات يساعد على التخلص من آلام البطن والنفخة.

2- مضغ العلكة

تظهر بعض الدراسات بأن مضغ العلكة ليست عادة سيئة، لأنها تساعد على التركيز، وشحذ الذاكرة، وتقليل التوتر، إضافة إلى موازنة هرمونات الجسم من خلال رفع مستويات الكورتيزول.

3- قضم الأظافر

يقول الخبراء بأن قضم الأظافر يساعد على التخلص من البكتريا المتراكمة عليها، مما يساعد على الوقاية من الالتهابات. كما أن الأشخاص الذين يقضمون أظافرهم أو يمصون إبهامهم أقل عرضة لخطر الإصابة بالحساسية.