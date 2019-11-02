شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. معتدل على كافة الانحاء والإمارات 35 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سماء صحو الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين يكون الطقس مستقر على معظم الانحاء.

الامارات 35 درجة مئوية

قال المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، أن طقس الإمارات، اليوم السبت، من المتوقع أن يكون غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وفي الساعات الأولى من صباح الأحد على بعض المناطق الداخلية. والرياح شمالية غربية / 20 – 30 كم/ ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً، معتدلة إلى نشطة السرعة.

وأضاف المركز أن الموج في الخليج العربي مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:46، والثاني عند الساعة 06:07، والجزر الأول عند الساعة 09:25، والثاني عند الساعة 23:05.

الكويت 28 درجة مئوية

Advertisements

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 28°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 19°م وهي أعلى بـ4°م من ليلة أمس.

السعودية 34 درجة مئوية

سماء صحو الى غائمة جزئياً على اجزاء من شمال وجنوب المملكة . قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.