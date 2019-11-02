شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد يلتقى الكاتب جلبار نقاش لمناقشة أوضاع الثقافة والتربية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيّد، مساء أمس، الجمعة، الكاتب والناشط السياسى جلبار نقاش، فى قصر قرطاج الرئاسى.

ووفقا للصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك، كان اللقاء مناسبة تم التوقف فيها عند جملة من المحطات التاريخية التى عرفتها تونس واستشراف عديد من الأوضاع والحلول فى مجال الثقافة والتربية والشباب خاصة، حتى يكون قوة اقتراح فاعلة فى المجتمع.