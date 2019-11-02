أهم 20 معلومة حول الشبكة اللاسلكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نشرت شركة سيسكو 20 معلومة فارقة تناقش ماضي وحاضر ومستقبل تقنية الواي فاي، وتسلط الضوء على أبرز محطات تطورها احتفالاً بالذكرى العشرين لتأسيس شبكة الواي فاي.



وقال أسامة الزعبي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعدّ تقنية الواي فاي أحد أسرع تقنيات الشبكات نمواً".

ويضيف: "نتيجة لذلك، أصبح الإنترنت متاحاً في العديد من الأماكن التي لم تكن توفر الاتصال بالإنترنت سابقاً، مما يؤدي إلى توفّر مستوى جديد من التنقل والراحة والإنتاجية".

وأشار "حوّلت شبكات الواي فاي طريقة عيشنا وعملنا وتعلمنا ولعبنا، وسواء كنت تستخدم الواي فاي للاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي أو لمشاهدة مقاطع الفيديو أو اللعب أو العمل أو لتحويل عملك رقمياً، فإن الجيل الجديد من واي فاي 6 إلى جانب شبكات الجيل الخامس سيفتح أمامك عالماً واسعاً من الفرص الجديدة".

أبرز اللحظات فارقة في تاريخ تقنية الواي فاي

1971: البدايات المبكرة لشبكة الواي فاي: ابتكار شبكة اسمها ALOHAnet في جامعة هاواي، كانت أساساً لتطورات إضافية في الاتصالات اللاسلكية وظهور شبكات الواي فاي لاحقاً.

1999: تأسيس تحالف توافق الشبكات اللاسلكية WECA.

Advertisements

2000/1999: تم تصميم شبكة الـ"واي فاي" وبدأت إضافتها إلى الأجهزة التجارية بما فيها الكمبيوترات المحمولة الشهيرة، وأصبح المستخدم قادرا منذ تلك اللحظة على السفر مع جهازه المحمول، وبدأت شبكات الواي فاي تستقطب الشعبية التجارية.

2004: شبكات الواي فاي تصل إلى السماء: انطلاق أول رحلة طيران تجارية توفر إمكانية الاتصال بشبكة الواي فاي للرّكاب.

2005: "واي فاي" تصبح كلمة حديثة، بإضافة كلمة "واي فاي" إلى قاموس ميريام ويبستر الجامعي.

2010: موجة جديدة من ابتكارات سيسكو: إطلاق تقنية CleanAir ضمن سلسلة Aironet 3500 Access Point مما أتاح التعرف التلقائي على التشويش وتوجيه المستخدمين إلى قنوات أخرى أقل ازدحاماً.

2011: رواج النقاط الساخنة Hotspots.

2012: شبكات الواي فاي في المنازل.

2015: شبكة الواي فاي أصبحت جزءا من الحياة اليومية.

2019: إطلاق واي فاي 6 سرعتها تصل إلى 5 جيجابايت في الثانية.

2022: الواي فاي ستكون المحرك الرئيسي لمستقبل الإنترنت.