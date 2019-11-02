مواصفات وأسعار تابلت سامسونج الجديد Galaxy Tab Active Pro

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سامسونج رسميا عن حاسوبها اللوحي الجديد "جالاكسي تاب أكتيف برو Galaxy Tab Active Pro"، الذي يمتاز بقدرته على تحمل الظروف الشديدة، ويستهدف العاملين في قطاع الأعمال.



وقالت عملاقة التقنية الكورية في منشور على مدونتها: انطلاقا من نجاح "تاب أكتيف2 Tab Active2" في العام الماضي، صُمم "جالاكسي تاب أكتيف برو" الجديد لأولئك الذين يمارسون الأعمال في بيئات قاسية أو خارج جدران المكتب، بما في ذلك في الميدان أو على الطريق، أو في حالة الطقس القاسي.

أضافت سامسونج أن جالاكسي تاب أكتيف برو صُمم خصيصا للعاملين في صناعات مثل: التصنيع، والنقل، والسلامة العامة، مما يتيح سهولة الوصول إلى التطبيقات الرئيسية لمواجهة التحديات الواقعية، سواء في موقع العمل أو خارجه.

ويمتاز الحاسوب اللوحي الجديد بأنه يتمتع بشهادات الحماية نفسها التي امتلكتها حواسيب السلسلة السابقة. ومن هذه الشهادات: شهادة MIL-STD 810G، التي تجعل الهاتف مقاوما للملح، والغبار، والرطوبة، والأمطار، والاهتزاز، والإشعاع الشمسي، والنقل، وتجعله مقاوما للصدمات الحرارية. كما يتمتع "جالاكسي تاب أكتيف برو" بمعيار IP68 المقاوم للغبار والماء، تحت عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

ولدعم العمل في الجو الماطر والعاصف، يأتي الحاسوب اللوحي مع نسخة من القلم الإلكتروني "إس بن S Pen" مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68، الذي يمكن استخدامه مع الشاشة المبتلة، والتي تدعم أيضا اللمس مع قفازات العمل.

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ويقدم الحاسوب شاشة بقياس 10.1 بوصة، وهي الأكبر بين حواسيب سامسونج اللوحية الشديدة التحمل، كما يقدم بطارية قابلة للتبديل، وسريعة الشحن، وتكفي للعمل لمدة 15 ساعة. ويدعم الحاسوب منصة DeX5، ليصبح بذلك الأول في دعم هذه الميزة في هذه الفئة من الحواسيب، ويمكن وصله بالشاشات الخارجية الكبيرة، أو استخدامه هو نفسه مع لوحة مفاتيح.

ويمتاز الحاسوب بدعم شبكات الجيل الرابع LTE، وشريحة "الاتصال القريب المدى NFC" التي تسمح للمستخدمين بمسح الأكواد الشريطية على المنتجات لتأمين المدفوعات وإدارة عمليات الجرد، كما يدعم الحاسوب منصة الواقع المعزز التابعة لجوجل Google AR Core.

ولأنه موجه للشركات، فإن "جالاكسي تاب أكتيف برو" يدعم منصة Citrix Workspace التي ستمكن الشركات من أن تمنح الموظفين وصولا موحدا، وآمنا، وموثوقا إلى التطبيقات والمعلومات والأدوات التي يحتاجونها لأداء وظائفهم باستخدام جهاز واحد. ولزيادة الأمان فإن الجهاز يدعم منصة "نوكس Knox" من سامسونج.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يحتوي الحاسوب على معالج من نوع "كوالكوم سنابدراجون 670"، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية "مايكرو إس دي microSD".

ويقدم "جالاكسي تاب أكتيف برو" كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويأتي مع حساس لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7600 ميلي أمبير/ساعة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 باي.

وسوف تبدأ سامسونج طرح حاسوبها اللوحي الشديد التحمل "جالاكسي تاب أكتيف برو" في الولايات المتحدة بسعر 599.99 دولار أمريكي، ابتداء من 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يُشار إلى أن الحاسوب اللوحي الجديد يأتي بعد نحو يومين من إعلان سامسونج عن أحد هواتفها الذكية من سلسلة "جالاكسي إكسكفر" الشديدة المتانة والتحمل، والتي تستهدف العاملين في عدد من القطاعات التي تتطلب هذه النوعية من الهواتف.