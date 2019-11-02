ريزر تطلق سماعة الرأس Tetra for PS4 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة ريزر عن إطلاق سماعة الرأس Tetra for PS4 خفيفة الوزن وبسماعة أذن واحدة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن سماعة الرأس الجديدة تأتي بمظهر سماعات مراكز الاتصالات ويمكن استعمالها للدردشة بين فرق العمل على الحواسيب المكتبية والأجهزة الجوالة، كما يمكن استعمالها مع جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 4.

Advertisements

وتأتي سماعة الرأس ريزر Tetra for PS4 الجديدة بوزن يبلغ 70 جراما، ويمكن استعمال الميكروفون على كلا الجانبين؛ نظرا لأنه يمكن تركيب الميكرفون ووسادة الأذن على جانبي الرأس، ويمكن ضبط وضع السماعة الجديدة بما يتناسب مع الرأس بفضل تجهيزها بشريط رأس قابل للتهيئة، وقد قامت الشركة الأمريكية بتصنيع وسادة الأذن من الجلد الصناعي والإسفنج من أجل تعزيز راحة الاستعمال.

وتشتمل باقة تجهيزات سماعة الرأس الجديدة من ريزر على منفذ 3.5 ملم، وبالتالي فإنها تتوافق مع الحواسيب المكتبية والأجهزة الجوالة وجهاز بلاي ستيشن 4، وإذا كان الحاسوب يتضمن مخرج صوت ومنفذ ميكروفون منفصل، فعندئذ يحتاج المستخدم إلى موزع صوت لا توفره الشركة الأمريكية ضمن باقة المرفقات.

وأعلنت شركة ريزر أن سعر السماعة Tetra for PS4 الجديدة يبلغ نحو 30 دولارا أمريكيا.