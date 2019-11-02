تراجع أرباح سامسونج رغم مبيعات Galaxy Note 10 القوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تراجعت أرباح شركة سامسونج العملاقة للإلكترونيات رغم المبيعات القوية التي حققتها هواتفها الذكية بقيادة تشكيلة هواتف جالاكسي نوت Galaxy Note 10.



وتراجعت إيرادات سامسونج الفصلية في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2019 إلى 53.3 مليار دولار بنسبة 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تراجعت الأرباح التشغيلية للشركة الكورية الجنوبية إلى 6.6 مليار دولار بنسبة 56% في فترة المقارنة ذاتها.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، جاء الانخفاض الحاد في النتائج المالية للشركة خلفية الأداء البطيء المستمر لقطاع رقاقات الذاكرة العالمي، والذي كان أكبر محرك ربح للشركة.

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وحذرت العملاقة الكورية الجنوبية من أرباح تجارية صغيرة للهواتف المحمولة، في ظل تقديم شركة آبل المنافسة لها نظرة إيجابية على مبيعات أجهزة آيفون، مما قلل من الآمال بأن النماذج الجديدة ستساعد أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم على العودة مجددًا إلى مسار النمو.

وعلق المستثمرون آمالهم على الانتعاش في قطاع الهاتف المحمول الذي كان يشكل أكثر من نصف أرباح شركة سامسونج، حيث لا يزال قطاع رقاقات الذاكرة في حالة ركود بسبب العرض الزائد وضعف الطلب العالمي.

وساعدت المبيعات القوية لتشكيلة هواتف جالاكسي نوت Galaxy Note 10 الشركة الكورية الجنوبية على الإبلاغ عن أفضل أرباح لقطاع الأجهزة المحمولة منذ عام ونصف العام.

وسجل قطاع الهواتف المحمولة في الربع الثالث إيرادات بلغت زهاء 25,136 مليار دولار، بزيادة بنسبة 17%، مع ارتفاع الأرباح بنسبة 32% إلى 2.5 مليار دولار، وهو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2018.

لكن سامسونج حذرت من أن أرباح الهاتف المحمول في الربع الرابع ستنخفض مع ارتفاع تكاليف التسويق وتراجع مبيعات النماذج الرائدة.