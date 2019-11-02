واتساب تبدأ إتاحة خاصية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت إدارة تطبيق واتساب إتاحتها خاصية فتح الحسابات الخاصة على تطبيق الدردشة عبر بصمة الإصبع لأنظمة أندرويد، بعد أن كانت قد أعلنت هذه الخاصية أولا لأنظمة هواتف آيفون ios.



ووفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن إتاحة تطبيق واتساب هذه الخاصية للهواتف التي تعمل وفق نظام التشغيل ios كان مع بداية عام 2019 الجاري.

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وأوضح الموقع أنه بتفعيل هذه الخاصية، سيحتاج مستخدم تطبيق واتساب إلى بصمة إصبعه لفتح حسابه، حتى في حالة فتحه شاشة هاتفه.

ولن تكون هذه الخاصية متوفرة بجميع أنحاء العالم، ولكن بمجرد إتاحتها على نطاق عالمي، ستكون عملية تفعيلها في غاية السهولة عبر قائمة المهام بالتطبيق.

وستكون هناك العديد من خيارات استخدام خاصية البصمة من واتساب، ومنها خيار مد فترة إبقاء التطبيق غير مغلق لمدة تصل لـ30 دقيقة، بالإضافة إلى خيار عدم إظهار محتوى الرسائل عند وصولها ضمن الإشعارات للحفاظ على سريتها.