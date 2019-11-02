جوجل تشتري "فيتبيت" للساعات الذكية بـ2.1 مليار دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وافقت شركة "ألفابيت" الشركة الأم لشركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية "جوجل" على شراء شركة صناعة الساعات الذكية "فيتبيت" مقابل 2.1 مليار دولار.



وتعزز هذه الخطوة وجود شركة خدمات الإنترنت في سوق المعدات، في حين ستزيد احتمالات خضوع الصفقة لفحص سلطات مكافحة الاحتكار.

وارتفع سهم "فيتبيت"، الجمعة، بنسبة 16% على خلفية هذه الأنباء.

وستدفع "جوجل" 7.35 دولار لكل سهم من أسهم "فيتبيت" الموجود مقرها في سان فرانسيسكو وهو ما يزيد بنسبة 71% على سعر سهم "فيتبيت" في البورصة قبل الكشف عن الصفقة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وأضافت الوكالة أن هذه الصفقة ستكون ثاني صفقة استحواذ تعقدها "جوجل" خلال العام الجاري بعد موافقتها على شراء شركة برمجيات الحوسبة السحابية "لوكر" في يونيو/حزيران الماضي مقابل 2.6 مليار دولار.

وستجذب صفقة الاستحواذ على "فيتبيت" اهتمام السلطات الرقابية الأمريكية، حيث تحقق السلطات الاتحادية وسلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بالفعل فيما إذا كانت "جوجل" تنتهك قواعد مكافحة حماية المنافسة في استغلال بيانات المستخدمين وأنشطتها في سوق الإعلانات الرقمية.

ورغم أن "جوجل" ليست لاعبا رئيسيا في سوق الساعات الذكية أو الأجهزة الذكية لمراقبة الحالة البدنية للمستخدمين فإن السلطات تستهدف معرفة كيفية استخدام "جوجل" لبيانات المستخدمين التي جمعتها شركة "فيتبيت" على مدى سنوات، بما في ذلك البيانات الخاصة بأماكن المستخدمين وحالتهم الصحية.

وتتعامل الشركتان مع هذه المخاوف المحتملة من خلال تأكيد التزام الشفافية بشأن البيانات التي ستجمعها جوجل وأسباب جمعها.

وبحسب البيان الصادر عن الشركتين، فإن الالتزام الصارم بحماية خصوصية المستخدمين وأمن البيانات يشكل جزءا من كيان فيتبيت منذ يومها الأول وهذا لن يتغير.