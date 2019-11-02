شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوليت تطلق الهاتف Cat S52 للاستخدامات الشاقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة بوليت "Bullitt" هاتفها الذكي Cat S52 الجديد المخصص للاستخدامات القاسية بنحو 500 يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الهاتف Cat S52 الجديد يتحمل السقوط من ارتفاع متر ونصف على أرضية صلبة، فضلاً عن مقاومة الأتربة والماء لعمق متر ونصف لمدة 35 دقيقة وفقاً لفئة الحماية (IP68)، وتحمل الحرارة والاهتزازات الشديدة وفقا للمعيار العسكري (MIL SPEC 810 G). Advertisements ويتمتع الهاتف بإطار معدني يظهر معه بملامح جذابة تشبه الهواتف العادية، مع سمك 9.69 ملم فقط، وشاشةIPS قياس 5.65 بوصة بدقة وضوح 1440×720 بيكسل. كما جهز الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل. وينبض داخله المعالجMediatek Helio-P35-SoC ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت. ويشتمل الهاتف الذكي على بطارية سعة 3100 ملي أمبير ساعة ويعمل بنظام التشغيل Android 9.

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