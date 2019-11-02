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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف خاصية مفيدة للقهوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
اكتشف العلماء أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد ومرض السكري.
ويشير الموقع الالكتروني للرابطة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إلى أن خبراء كلية بايلور للطب، أجروا دراسة شاملة بمشاركة 34 شخصا، أخذوا خلالها 97 عينة من مختلف أجزاء الغشاء المخاطي للقولون. بعد ذلك قارنوا انتشار مختلف أنواع البكتيريا في الأمعاء على أساس أعلى (أكبر من 82.9 ملغم) وأقل كمية كافيين يتناولها المشاركون في الدراسة.
واتضح للباحثين، أن المجموعة الأولى تملك في أمعائها بكتيريا مفيدة مضادة لالتهابات Faecalibacterium وRoseburiaوأعداد قليلة من البكتيريا الضارة من نوع Erysipelatoclostridium.
ويشير الباحثون إلى أن هذا التركيب في نبيت الأمعاء يلعب دورا مهما في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري وأمراض الكبد.
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