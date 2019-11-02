شكرا لقرائتكم خبر عن حوارية منظومة القيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

قلت للقلم: ألا ترى أنه لحسن طالع هذه الأمة وطلعتها، حظيت بمنظومة قيم تباهي بها الأمم؟ قال: وهل تخفى الهمم؟ لولا تلك القيم، لرأيت الشعوب التي كانت خلفنا في التنمية، سبقتنا إلى القمم، ولكان تاريخ العرب الحديث كله ضحية أنظمة طبائع الاستبداد والفساد، فبنعمة من ربِّك لا يتحدث العرب اليوم إلا عن الفساد والفاسدين. فعل فسد هو السائد منذ قرن. هذا الفعل يمتلك شبكة اشتقاقات مخفية خارج الاستعمال.

لم يقولوا: تفاسدوا؛ أي أفسد بعضهم بعضاً، أو استفسد؛ أي طلب مشاركة الفاسدين، أو تفسّد مثل تفسّخ؛ أي صار مخلّلاً في الفساد، أو انفسد؛ أي فسد بذاته، لا بعدوى. ولو كان ابن جني بيننا لسألناه: هل يجوز القول: افسوسد، افتسد، تفيسد، فلا شك في أن للفساد حالات لا تعبر عنها إلا هذه الاشتقاقات الشاقة.

قلت: لقد صرفتنا عن المبحث بهذا التصريف، دعنا في الظروف والتصاريف، قل لي: لو لم تكن لنا منظومة القيم المكدسة على الرفوف، ما الذي كان يحدث لطريقة تفكيرنا؟ قال: لولا منظومة قيمنا لكان الدماغ العربي صفراً في البحث العلمي، يصعّر خدَّه للفكر، ويتهم الفلسفة بأفظع التهم، وينقاد على مر العقود للوعود الفارغة المغلفة بزخارف البلاغة الطنانة. قلت: كفى بهتاناً، فأين سحر البيان؟ فنصوص القرارات والتوصيات والخطب المكتوبة، مفرداتها عربية، أما جملها وتراكيبها فليست من كلام العرب.

قال: لولا منظومة قيمنا لكانت الأنظمة خنقت الأجيال تحت ركام توصيات وقرارات لا ينفذ منها شيء. احمد المولى يا رجل، فلولا منظومة قيمنا لكنتَ ترى الأنظمة المستبدة تجثم على صدور الشعوب ثلاثين أو أربعين سنة، وكأنما يولد الجنين وأغلاله معه. قلت: ألا ترى أن الإنسان خطّاء فلعلّ القضايا التي أشرت إليها ناجمة عن حسن نية.

الأنظمة طبقت منظومة القيم، لكن بالمقلوب. بدلاً من أن تخطط لتطوير المناهج، عملت على تفشي الأمية. عوضاً عن تنمية الاقتصاد، قرأت المعكوس فأنجزت الاقتصاد في التنمية، فجاءت التنمية «مش مزبوطة». لم ترد طبائع الاستبداد أن تثقل كاهل الشعوب بحريات الفكر والرأي والتعبير مشكورة فآثرت التفكير مكانها، وتكليفها بمتعة التصفيق لآراء الأبواب العالية، وكمّمت الأفواه حتى لا تظل تهذي بمطالب محال تطبيقها.

لزوم ما يلزم: النتيجة الاكتشافية: وأخيراً، أرادت الشعوب أن تكتشف في الشوارع ما إذا كان تأويل منظومة القيم سليماً أم لا. «للصبر حدود».

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