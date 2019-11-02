مسؤولون أمريكيون في الهند لتشديد الضغوط على إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول هندي إن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، سيجري محادثات مع الزعماء الهنود في نيودلهي، ضمن جولة لحشد الدعم مع تصاعد الضغوط على نظام الملالي في طهران.

وقال المسؤول الهندي إن الوزير الأمريكي سيجري محادثات في نيودلهي مع وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل. ومن بين المسؤولين الآخرين الذين ضمهم الوفد الأمريكي وكيل الوزارة للشؤون الدولية برنت ماكينتوش، ومساعد الوزير لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية مارشال بيلينجسليا.

وأوقفت الهند شراء النفط الإيراني في مايو/‏أيار في أعقاب تجدد العقوبات، ووقعت عقودا جديدة مع شركات أمريكية.

وبالإضافة إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية، فقد قطعت العقوبات أيضا علاقات البنوك الإيرانية مع العالم المالي. وقال مسؤول في بنك الاحتياطي الهندي إن منوشين سيسافر، والوفد الأمريكي المرافق له إلى مومباي، العاصمة المالية للهند، اليوم السبت لإجراء محادثات مع محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس ومسؤولين آخرين في البنك المركزي، قبل الاجتماع في وقت لاحق مع قادة أعمال هنود.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أول أمس الخميس،أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية،في حين قدمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.

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وتعكس القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات. ويأتي ذلك بينما تركت واشنطن الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية من خلال السماح بمواصلة العمل في منشآت نووية إيرانية بما من شأنه أن يجعل من الصعب على ايران تطوير سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية. وذكرت الوزارة أنه نتيجة لذلك، فإن بيع المعادن الخام ونصف المصنعة والجرافيت والفحم والبرمجيات للأغراض الصناعية سيخضع لعقوبات إذا كانت ستستخدم تلك المواد في قطاع الإنشاءات الإيراني.

وفي قرار ثانٍ، حدد بومبيو أن أربع «مواد استراتيجية» تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية مما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات. ومن هذه المواد أنابيب الصلب المقاوم للصدأ ورقائق الماغنيسيوم.

وكانت واشنطن اعلنت سابقا انها تعتزم السماح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية.،عن طريق إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وجددت واشنطن لإعفاءات لمدة 90 يوما،وتشمل إعادة تصميم مفاعل آراك لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم درجة نقائه تصلح لصنع قنابل ، وكذلك تعديل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو للتخصيب.

كما تشمل الإعفاءات دعم المفاعل النووي الإيراني في بوشهر وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران.(وكالات)