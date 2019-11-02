فاراج يدعو جونسون للتراجع عن «الخائن للمبادئ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا نايجل فاراج، رئيس حزب «بريكست»امس الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى أن يتخلى، قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، عن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «الخائن للمبادئ» الذي توصل إليه مع التكتل. وقال فاراج لدى إطلاق استراتيجية حزبه لانتخابات 12 ديسمبر/‏ كانون الأول: «إنه اتفاق سيئ، ببساطة إنه ليس اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي».

وأشار فاراج إلى أنه إذا كان جونسون سيتخلى عن الاتفاق ويلتزم بدلاً من ذلك بمغادرة الاتحاد الأوروبي عبر التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة فقط، فيمكن أن يتعاون حزب «بريكست» مع المحافظين بقيادة جونسون في تشكيل تحالف انتخابي مؤيد لخروج بريطانيا من التكتل. وذكر أنه إن لم يتم ذلك، سيتنافس حزب «بريكست» على معظم ال650 مقعداً في مجلس العموم، مع وجود «استثناءات محلية» يدعم فيها مرشحون آخرون اتفاق «خروج كامل» من التكتل.

إلى ذلك، دافع مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي، بعدما حذّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أنه سيجعل التوصل إلى اتفاق تجاري مستقبلي بين البلدين أمراً مستحيلاً.

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ودخل ترامب، على خط حملة الانتخابات البريطانية الخميس، منتقداً شروط الانفصال عن الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها جونسون. وقال «مع هذا الاتفاق لا يمكن إقامة علاقات تجارية. لا يمكننا إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا». لكّن ناطقاً باسم الحكومة البريطانية قال في وقت لاحق إن الاتفاق سيسمح للندن بإبرام «اتفاقيات التجارة الحرّة الخاصة بنا حول العالم والتي ستستفيد منها كل أنحاء بريطانيا».

وشنّ الرئيس الأمريكي كذلك هجوماً لاذعاً على زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد، جيريمي كوربن، وحض جونسون على التوحّد مع نايجل فاراج المناهض بشدّة للاتحاد الأوروبي.

وردّ كوربن عبر تويتر بالقول إن «ترامب يحاول التدخل في الانتخابات البريطانية ليساعد صديقه بوريس جونسون على الفوز». (وكالات)