غارات التحالف تدمر تعزيزات حوثية بصعدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”، وكالات

شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، سلسلة غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي شرقي محافظة صعدة. واستهدفت الغارات، مواقع للميليشيات في وادي «الخراشب» بمديرية كتاف، شرقي المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير آليات تابعة لها.

المركز الإعلامي لمحور كتاف صعدة أوضح أن مقاتلات التحالف دمرت دبابة وعربتين عسكريتين، إلى جانب مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات.

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و قُتل مدني وأصيب أربعة آخرون بانفجار لغم أرضي، زرعته ميليشيات الحوثي شمال مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، فيما استمرت الميليشيات باستهداف الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوبي المحافظة. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن لغماً أرضياً زرعه الحوثيون انفجر بسيارة إسعاف بإحدى الطرق الترابية شمالي مديرية الدريهمي وسقط على إثره شهيد و4 جرحى.

وأشار إلى أن ألغام الموت التي زرعتها ميليشيات الحوثي تواصل حصد أرواح الأبرياء، حيث قامت الميليشيات بزراعة الألغام بشكل كثيف في جميع المزارع والطرقات من دون مراعاة أو اكتراث للأضرار التي يتعرض لها السكان والمواطنون بالحديدة.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، حيث شنت عمليات استهداف على الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة. وتحدثت مصادر محلية في حيس، أن الميليشيات أطلقت نيران أسلحتها على الأحياء السكنية في المدينة بشكل عشوائي بالأسلحة المتوسطة والرشاشة، ما سبب حالة من الخوف والرعب لدى الأهالي والسكان، لاسيما النساء والأطفال. وزعم الحوثيون، صباح أمس، «إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة». وادعى المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن الطائرة الأمريكية التي تم إسقاطها هي من نوع «سكان إيجل» كانت تقوم بمهام تجسسيه.