الكبسولات ذاتية القيادة تنقل زوار «إكسبو 2020 دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت شركة «نيكست» لوسائل النقل المستقبلية، أنها تستعد لتوظيف الكبسولات ذاتية القيادة المعروفة ب «NEXT» في معرض إكسبو 2020 دبي، لتوفير خدمات نقل لنحو 25 مليون زائر سيحضرون هذه المناسبة العالمية التي تستمر لمدة 6 أشهر، وذلك بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية, مؤكده أن الإمارات عاصمة للتكنولوجيا المتقدمة.

وقال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي خلال مقابلة مع «سي إن إن» إن جاذبية هذا النوع من وسائل المواصلات أثبت فعاليته وجاذبيته على الرغم من الاستخدام المحدود له، مضيفاً: «لا تزال الكبسولات ذاتية القيادة في مرحلة النضج، حيث لا تتجاوز سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتراً في الساعة، لذا من الصعب حالياً دمجها مع حركة المرور العادية، لكنها أثبتت فعاليتها في المساحات الضيقة مثل حرم الجامعات».

كما أجرت شركة «إيزي مايلز» الفرنسية تجارب على مركباتها ذاتية القيادية في دبي، وتستخدم هذه المركبات حالياً في «مدينة دبي المستدامة». وقال طارق بواليجي، رئيس «إيزي مايلز» في الشرق الأوسط إن المركبات ذاتية القيادة يمكن أن تعمل كمكمل لوسائل المواصلات الحالية، مضيفاً: «إذا كان عليّ السير مسافة 800 متر إلى محطة المترو في دبي، من المحتمل عدم تمكني من السير هذه المسافة بسبب الحرارة، وفي هذه الحالة سأفضل أن أستقل سيارة للوصول إلى هناك. ستكون هذه المركبات الذاتية مكملاً لحلول النقل الجماعية الحالية».

كما تستكشف هيئة الطرق والمواصلات في دبي وسائل أخرى للنقل أكثر جرأة، حيث قال بهروزيان إن سيارات الأجرة الطائرة ذاتية القيادة، والتي تم اختبارها لأول مرة في عام 2017، يمكن أن تدخل الخدمة العامة خلال السنوات القليلة المقبلة لتقديم حلول مبتكرة للتعامل مع الازدحامات المرورية.

واحتلت دولة الإمارات المركز التاسع على مؤشر مؤسسة «كيه بي إم جي» لجاهزية تبني المركبات ذاتية القيادية، حيث يقول الخبراء إن دبي تتمتع بميزات تنافسية أكبر من غيرها في هذا السباق العالمي.

وقال رافي سوري، الرئيس العالمي لتمويل البنى التحتية في «كيه بي إم جي»: تتمتع دبي بقوة كبيرة في مجال التكنولوجيا، وهي في وضع جيد جداً للوصول إلى أهدافها المتعلقة باستخدام المركبات ذاتية القيادة.