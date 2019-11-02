«إصلاحية أبوظبي» تطلق منصة زيارة النزلاء عن بعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، مسرعاً ضمن المسرعات المؤسسية هي منصة زيارة النزلاء عن بعد «نافذتي»، وتهدف إلى زيادة رضا وثقة المجتمع عبر ربط وتوفير شاشات اتصال مرئية بين المديرية ومراكز الشرطة على مستوى أبوظبي.

وحضر الإطلاق العقيد جمعة الكعبي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، والمقدم محمد الحساني مدير مركز شرطة خليفة وعدد من الضباط.

وأوضح العقيد فيصل عيسى الحمادي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية (الوثبة) خلال إطلاق المنصة بمركز شرطة خليفة أن المبادرة تأتي للتواصل الذكي عن بعد، حيث تجمع النزلاء بأسرهم من خلال زيارات مرئية عبر مراكز الشرطة.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أحدث تكنولوجيا الاتصال، لتعزيز المنظومة الأمنية، مشيراً إلى اختيار مركز شرطة خليفة لإطلاقها، نظراً لموقعه الاستراتيجي قرب الأحياء السكنية خارج إمارة أبوظبي، ما يسهل على الزوار خاصة من كبار السن وأصحاب الهمم زيارة الأبناء من النزلاء ويخفف عنهم مشقة الوصول إلى مقر المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وذكر أنه سيتم في مراحل مستقبلية ربط مراكز شرطة إمارة أبوظبي بمبادرة «نافذتي».