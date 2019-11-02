شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يوقف عروساً على حاجز عسكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعروس فلسطينية أثناء احتجازها على حاجز «الكونتينر» العسكري «الإسرائيلي» شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وذكر الناشطون أن الاحتلال أنزل العروس من مركبتها وهي في بدلة العرس، وقام الجنود بتفتيش مركبتها. ودرج الاحتلال على تنغيص فرحة الشعب الفلسطيني، حيث يعتقل العديد من الشبان قبل موعد زفافهم بساعات أو أيام قليلة. (معا)

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