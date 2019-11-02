شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: اتفاق الرياض دليل على حيوية التحالف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة، أثبت حضوره العسكري والسياسي وحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.
وقال قرقاش على «تويتر»: «مراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته، تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف إقليمية حساسة».
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