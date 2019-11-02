قرقاش: اتفاق الرياض دليل على حيوية التحالف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة، أثبت حضوره العسكري والسياسي وحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

وقال قرقاش على «تويتر»: «مراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته، تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف إقليمية حساسة».