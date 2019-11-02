سعود بن صقر: قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن القوات المسلحة الإماراتية درع الوطن، وسيفه، والرادع لكل من تسوّل له نفسه محاولة العبث بمقدراته، ومكتسباته، أو السعي لنشر الفوضى، والأفكار الهدامة في دول المنطقة، وإلحاق الضرر بشعوبها، مشدداً على أن رجال القوات المسلحة، وجنودها البواسل هم رمز العزة، والكرامة، وأن تضحيات شهدائها الأبرار ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، العرض العسكري «حصن الاتحاد 6» الذي نفذته القوات المسلحة بمختلف وحداتها، بمنطقة «الجزيرة الحمرا»، أمام جمع كبير من أبناء الوطن، والمقيمين على أرضه، للتعريف بإمكاناتها، وقدراتها القتالية المتطورة على مختلف المستويات.

وأشاد سموه بالإمكانات والقدرات المتطورة لقواتنا المسلحة، والتي توليها القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أولوية قصوى، ما جعل منها سداً منيعاً يقف حائلاً في مواجهة التحديات كافة، لحماية الوطن، والذود عن مكتسباته، والحفاظ على أمنه، واستقراره.

وعبّر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عن فخره بالأداء المتميز للوحدات المشاركة في العرض، والتنسيق المتكامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة، ومستوى التدريب العسكري المتقدم الذي وصل إليه أفراد القوات المسلحة في تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم، بكل دقة، واحترافية عالية، بما يعكس التدريب، والتأهيل المستمر لجميع منتسبي وحدات القوات المسلحة على استخدام مختلف وأحدث المعدات، وكيفية التعامل معها.

وأكد سموه أن تضحيات شهداء الوطن من القوات المسلحة، ومختلف فروع الأجهزة الأمنية في الدولة تمثل شاهداً على إخلاص أبناء الإمارات، وتفانيهم في خدمة وطنهم بكل غال، ونفيس، مشدداً على أن تضحياتهم ستظل محفورة بحروف من نور في تاريخ الإمارات، ووسام فخر واعتزاز على صدور كل أبناء الإمارات.

كما شهد العرض الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير بحكومة رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

وشاهد الجمهور خلال العرض العسكري «حصن الاتحاد 6» الذي تم تنظيمه في منطقة «الجزيرة الحمرا» برأس الخيمة، تشكيلات من قواتنا المسلحة «أبناء زايد، طيب الله ثراه، وجنود خليفة حفظه الله»، جنودنا الأشداء الأوفياء الذين يقفون حصناً منيعاً للاتحاد في وجه أي طامع، أو مخرب.. يقدمون أسمى وأروع آيات البطولة في الصمود والذود عن حياض الوطن ومكتسباته.. مؤمنين بدورهم في حماية الأمن، ورفعة راية الوطن عالية خفاقة.

ونفذت نخبة من جنود الإمارات البواسل المنتسبين للقوات المسلحة، مجموعة من العمليات النوعية قدمت صورة واقعية لما يحدث في حالات الحرب، ومواجهتها بكل شجاعة، لإيصال رسالة مفادها أن القوات المسلحة ستظل الحصن الحصين، والدرع المتينة، ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن، والمواطن، وإنجازات ومقدرات هذا الوطن العزيز، وفي ظل الظروف الراهنة، وغير المستقرة في المنطقة يظهر أفراد قواتنا المسلحة قدرات كبيرة في الرد على العمليات الإرهابية المنظمة وحماية الشخصيات البارزة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة في المناطق السكنية والمدن المأهولة بالسكان، وذلك في مواجهة الإرهاب وحالات الشغب، وغيرها من السيناريوهات التي تظهر التفاعل والتنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية سواء البرية، أو البحرية، أو الجوية، وحرس الرئاسة.

ونظراً للأوضاع الراهنة وارتفاع مستوى الخطورة في المنطقة.. فقد اتخذت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى كامل الاحتياطات لضمان أمن وسلامة الشخصيات العامة، وأمن المواطن، والمقيم على هذه الأرض من عمليات حفظ الأمن الداخلي، والتفتيش، والحراسة.

وقدمت القوات خلال العرض محاكاة لمثل هذه السيناريوهات، حيث ظهرت «شخصية بارزة» متجهة إلى مكان إقامتها تحت حماية مشددة من قبل عناصر حرس الرئاسة، التي تتولى مسؤولية تأمين الشخصيات رفيعة المستوى وتضم بين عناصرها وحدات النخبة التي تعد من أهم القوات في البلاد، وتساندها فرق وتشكيلات مختلفة من القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وهي على كفاءة ودراية كبيرة.