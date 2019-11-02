شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن القضاء على الإرهابي «الجطلاوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، أن قواته قتلت إرهابياً يتبع لما يسمى «مجلس شورى بنغازي»، فيما ذكرت مصادر ليبية سقوط عدة قذائف عشوائية في طريق المطار -بالقرب من السفارة الأمريكية- جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن الإرهابي سليمان الجطلاوي قُتل أثناء مشاركته مع ميليشيات الوفاق في القتال ضد الجيش، مؤكدة أن الجيش سيلاحق كل الإرهابيين والمطلوبين أينما كانوا.

وأفادت مصادر ليبية مطلعة سقوط عدة قذائف عشوائية في طريق المطار -بالقرب من السفارة الأمريكية- جنوب العاصمة طرابلس، ولم تذكر المصادر وقوع خسائر في الأرواح، أو الممتلكات.

في أثناء ذلك ،تمكنت الوحدات العسكرية بكتيبة طارق بن زياد من القبض على شخص بوسط بنغازي كان يعمل على البلبلة، والفتنة.

وأوضحت شعبة الإعلامي الحربي، أنه جرى التحري عن مَشاهد تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد شباب بنغازي، يُحرّض فيها ضد الجيش لخلق بلبلة وفتنة في الرأي العام.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على الشاب، وبعد اعترافه الكامل، اتضح أنه قد غُرِّر به من قبل قنوات إعلامية مضادة، وتمّ إغراؤه بالمال وبتحقيق حلمه وهو العمل في المجال الإعلامي.

وأعلنت وحدة الإعلام الأمني بمديرية أمن رأس لانوف،الخميس، العثور على مقبرة جماعية عند شاطئ البحر بمنطقة العويجة غربي مدينة بن جواد.

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وأوضحت، أنه وبعد إجرائها لعملية الكشف والمعاينة تبين أن المقبرة تضم رفات لأربعة أشخاص دفنوا وأيديهم مقيدة ووعليهم إصابات في الرأس.

ورجحت المديرية أن الأشخاص الأربعة قتلوا على يد تنظيم «داعش» الإرهابي فترة سيطرته على تلك المناطق.

إلى جانب ذلك، كشف موقع وزارة العدل الأمريكية، اعتقال رجل أعمال في ساوث فلوريدا يحاول إرسال مواد غير مرخصة إلى ليبيا.

وأفاد الموقع بأن المتهم يدعى بيتر سوتيس «55 عاماً»، واعتقل الأربعاء الماضي، بتهمة محاولة انتهاك القانون وتهريب مواد مدنية وعسكرية محظورة إلى ليبيا، من دون أن يطلب رسمياً رخصة من وزارة التجارة الأمريكية.

كما اتهم المعني بالتهريب والتآمر لانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية الفيدرالي الذي يمنح الرئيس الأمريكي سلطة تنظيم التجارة بعد إعلان حالة طوارئ وطنية رداً على أي تهديد غير عادي للولايات المتحدة.

وأورد الموقع، أن مستندات المحكمة بينت أن سوتيس، وشخصاً آخر في أد هيليوم نقلوا أربعة أجهزة لامتصاص ثاني أوكسيد الكربون، وهي من الأجهزة التي تخضع للوائح إدارة التصدير في أمريكا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

وحوّل المتهم المواد إلى شركة شحن لإرسالها إلى ليبيا، بعد أن أبلغهم وكيل تجاري أن تلك المواد لا يمكن تصديرها طالما أن الترخيص مازال معلقاً، وفقاً لوزارة العدل.

(وكالات)