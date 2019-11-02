شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع بحثي جديد لتصميم الأقمار الصناعية الصغيرة وتصنيعها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: آية الديب

كشف الدكتور خالد الهاشمي مدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، ومدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، أن المركز يعمل حالياً على إنشاء مجمع بحثي جديد، لتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة التي يصل وزنها إلى 250 كيلوجراماً، وإنشاء محطة أرضية لاستقبال المعلومات والصور الفضائية التي ترد من الأقمار الصناعية، حتى يتم تحليلها ودراستها في المركز.

وأشار الهاشمي في حوار مع ”الخليج 365” إلى أنه يتم حالياً توفير الكوادر المؤهلة للعمل في كل من المجمع البحثي والمحطة وتدريب الكوادر الجديدة، لكي يقوموا بالمهام المطلوبة، والتي سيكون في مقدمتها العمل على تصميم وتصنيع قمر اصطناعي مكعب معني بتحري دقة المواقع «GNSS»، والذي سيطلق 2021، مضيفاً أنه بالتزامن مع تصنيع هذا القمر سيتم أيضاً تصنيع القمر الصناعي العربي 813.

ذكر خالد الهاشمي أن مشروع الدولة لاستكشاف كوكب المريخ عبر «مسبار الأمل» يمر حالياً بمرحلة الاختبارات النهائية، وأنه سينطلق بعد أقل من عام في منتصف شهر يوليو/‏‏تموز 2020، لافتاً إلى إرسال فريق يضم 9 مواطنين إلى جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية للتخصص في علوم الفضاء، ليعملوا على تحليل البيانات التي سيتم استقبالها من مسبار الأمل حول كوكب المريخ.

وحول مشروع غطاء الدولة المرتبط بالمناخ، أوضح أنه يستهدف مسح الغطاء الأرضي للدولة بالكامل، من خلال استخدام بيانات الأقمار الصناعية، لكي يتم تطوير خريطة الدولة، ودراسة المتغيرات فيها خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع الوصول إلى هذه المخرجات بعد عام ونصف العام تقريباً، أي نهاية عام 2020، مبيناً أن إطلاق القمر الصناعي «مزن سات» سيكون في مطلع عام 2020، حيث يمر حالياً بالمراحل النهائية الخاصة بتركيبه واختباره، وتالياً نص الحوار:

تكنولوجيا الفضاء

* ما الأهداف التي يسعى مركز علوم وتكنولوجيا الفضاء لتحقيقها؟ وما أحدث المشروعات؟

- مركز علوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات بمدينة العين تم إنشاؤه بالتعاون بين وكالة الإمارات للفضاء، وبتمويل من قبل صندوق قطاع الاتصالات، ويستهدف البحث العلمي في تكنولوجيا الاستشعار وعلوم الفضاء، والتقاط الصور الفضائية، وتحليل الغلاف الجوي، ووجود المركز داخل جامعة الإمارات لإعطاء الفرصة للطلبة للمشاركة في الأبحاث العلمية المرتبطة بالأقمار الصناعية، وسيشارك الطلبة، كل في تخصصه أيضاً، بالعمل على القمر الصناعي العربي الذي أعلن عنه في مارس/‏‏آذار الماضي.

ويتم العمل حالياً على إنشاء مجمع بحثي جديد لتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة التي يصل وزنها إلى 250 كيلوجراماً، وسيتم إنشاء محطة أرضية لاستقبال المعلومات والصور الفضائية التي ترد من الأقمار الصناعية، حتى يتم تحليلها ودراستها في المركز، وحالياً يجري توفير الكوادر المؤهلة للعمل في كل من المجمع البحثي والمحطة وتدريب الكوادر الجديدة.

قمر مكعب

* ما أولى المهام والأقمار التي سيتم تصنيعها في هذا المصنع؟ وما مميزات الأقمار الصناعية الصغيرة؟

- أولى المهام التي سيبدأ بها المجمع البحثي هي العمل على تصميم وتصنيع قمر اصطناعي مكعب معني بتحري دقة المواقع «GNSS»، حيث تم وضع التصميم النهائي له، وسيتم تصنيعه في المجمع البحثي الجديد فور الانتهاء من تجهيزه العام المقبل، ومن المتوقع إطلاق هذه القمر خلال عام 2021.

وبالتزامن مع تصنيع هذا القمر، سيتم أيضاً تصنيع القمر الصناعي العربي 813، وبعد الانتهاء من تصنيع القمرين، سيتم تصنيع أقمار صناعية أخرى صغيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية في الدولة، وسيتم استقطاب مشاريع أخرى من خارج الدولة أيضاً.

والتوجه العالمي الآن يبتعد عن تصميم الأقمار الصناعية الكبيرة الضخمة التي تكلف مليارات الدراهم، والحل هو تصميم أقمار صناعية مصغرة وإطلاق عدد كبير منها، بما يقلل التكلفة، فبدلاً من إطلاق قمر صناعي واحد ضخم بتكلفة مرتفعة، يتم إطلاق أقمار صناعية عدة بأقل التكاليف.

القمر العربي

* ماذا عن القمر الصناعي العربي 813 الذي أعلن عنه في مارس/‏‏ آذار الماضي؟

- القمر الصناعي العربي يستهدف تحليل الظواهر البيئية الجوية والأرضية، والتي تشمل ما يرتبط بالغلافين الجوي والأرضي، وسيمر بمرحلتين أولاهما مرحلة التصميم والتصنيع، والمرحلة الثانية ترتكز على تحليل البيانات التي سيتم استلامها من القمر الصناعي.

وسيتم تصنيع هذا القمر داخل المجمع الجديد في مدينة العين، التابع لمركز علوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، الذي أشرنا إليه سابقاً، وحتى الآن يمر بالمرحلة الأولية التي تسبق بدء العمل عليه.

ويتميز القمر الصناعي العربي بأنه أول قمر صناعي بيئي متعدد الأطياف في المنطقة العربية، وسيعمل على رصد الشؤون البيئة والمناخ للدول العربية، كدراسة المناطق الزراعية، وبعض الظواهر كنقص المياه، وسيسهم في حل مشكلات بيئية نتعرض لها، من خلال دراسة ظواهر بيئية ومناخية لا يمكن دراستها عن طريق الأقمار الصناعية الأخرى غير المتعددة الأطياف.

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* كيف سيتم الاستفادة من هذه البيانات؟

- سيستقبل هذه المعلومات مركز البيانات والمعلومات في مركز محمد بن راشد للفضاء، وبعدها سيتم تزويد جامعات الدولة بهذه المعلومات حتى يبدأ العمل البحثي والتحليلي لها، وحالياً يتم إعداد وتأهيل الكوادر العلمية التي ستقوم بتحليل بيانات المسبار، ولاسيما أنه مجال جديد لم يكن موجوداً في الإمارات، ولا في أية دولة عربية أو إسلامية من قبل.

وبدأت الجامعات الوطنية بإدخال علوم الفضاء، وخاصة بما يتعلق بمناخ المريخ، حيث سيتم تحليل بيانات مسبار الأمل عن طريق الجامعات، حيث بادر المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في العين بإنشاء وحدة جديدة لدراسة وتحليل البيانات المرسلة من مسبار الأمل، وذلك من العلماء المتخصصين.

وكذلك تم بالتنسيق بين وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، لإرسال فريق يضم 9 مواطنين إلى جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية للتخصص في علوم الفضاء، حيث سيكونون أول مجموعة إماراتية متخصصة في علوم الفضاء، وكذلك تحليل البيانات التي سيتم استقبالها من مسبار الأمل حول كوكب المريخ.

خريطة بيئية

* ما هو مشروع غطاء الدولة المرتبط بالمناخ؟ وأبرز الأبحاث الجاري العمل عليها بالمركز؟

- يقوم بالعمل على هذا المشروع مركز علوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والجهات المعنية في الدولة، وبعض أساتذة الجامعات الموجودون في جامعة الإمارات وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وتم دمج بعض الطلبة المواطنين للمشاركة في العمل البحثي فيه.

ويستهدف المشروع مسح الغطاء الأرضي للدولة بالكامل، من خلال استخدام بيانات الأقمار الصناعية لكي يتم تطوير خريطة الدولة، حيث تتضمن مخرجات هذا المشروع خريطة متجددة لدولة الإمارات تحدد بدقة المناطق الصحراوية والمناطق الزراعية والمناطق السكنية والمناطق الصناعية، وسيتم دراسة المتغيرات فيها خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع الوصول إلى هذه المخرجات بعد عام ونصف العام تقريباً أي نهاية عام 2020.

ونستهدف في المركز إشراك وجذب الطلبة للبحث في مجال الفضاء، وأحد المشروعات البحثية في المركز، هو تصميم وتصنيع أجهزة استقبال المعلومات الفضائية من الأقمار الصناعية، وقريباً سيتم تسجيل ملكيتين فكريتين لتصاميم جديدة لأجهزة استقبال معلومات فضائية.

مزن سات

* ماذا عن القمر الصناعي «مزن سات»؟ وهل سيتم تأجيل إطلاقه لعام 2020؟

- سيجري إطلاق القمر الصناعي «مزن سات» بعد أن تم تطويره من قبل الطلبة بالجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، في مطلع عام 2020، حيث يمر هذا القمر حالياً بالمراحل النهائية الخاصة بتركيبه واختباره.

وسيعمل القمر الصناعي «مزن سات» على قياس كمية غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون وتوزيعهما في الغلاف الجوي، باستخدام كاشف بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة، حيث سيعمل الطلبة على رصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها إلى المحطة الأرضية في مختبر «الياه سات» التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجية.

تحديات

* في رأيك.. ما التحديات التي تواجه قطاع الفضاء بشكل عام وسبل حلها؟

- أبرز تحديات قطاع الفضاء هو إيجاد مشاريع يتم تنفيذها بأقل التكاليف الممكنة، وانخراط ودمج الطلبة في مجال علوم الفضاء، وليس فقط في مجال الهندسة، حيث هناك نقص كبير في أعداد الطلبة الخريجين المتخصصين في علوم الفضاء، وستعمل جامعة الإمارات بدءاً من العام المقبل على تدريس برنامج الماجستير في تخصص علوم الفضاء.

وهناك جامعات أخرى في الدولة نشطة في مجال الفضاء وعلى سبيل المثال جامعة الشارقة.

«مسبار الأمل» يمر بالاختبارات النهائية

قال الدكتور خالد الهاشمي مدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، أن مسبار الأمل يمر حالياً بمرحلة الاختبارات النهائية والتي تتخذ وقتاً طويلاً، حيث إنه جاهز ومكتمل حالياً، ويتم اختباره من جميع الجوانب والتقنيات، وسينطلق بعد أقل من عام في منتصف شهر يوليو/‏‏تموز 2020 ليصل مدار الكوكب الأحمر خلال الربع الأول من عام 2021 تزامناً مع اليوبيل الذهبي للدولة.

وأهم إضافة لمسبار الأمل، هو أنه أول قمر صناعي إماراتي يتجه للفضاء العميق (أي لكوكب غير كوكب الأرض)، حيث يختلف في تصميمه وتصنيعه عن الأقمار الصناعية الأخرى، التي تصنع لمراقبة الأرض، وتم إشراك عدد من الشركات الوطنية في تصنيع بعض أجزائه، ما يسهم في تشجيع الاستثمار في قطاع الفضاء.

ويهدف المسبار إلى جمع معلومات حول طبقات الغلاف الجوي للمريخ ودراسته لمعرفة أسباب فقدان غازي الهيدروجين والأوكسجين اللذين يشكلان المكونين الأساسيين للماء من الطبقة العليا للغلاف الجوي لكوكب المريخ، ولأول مرة ستزود مهمة فضائية المجتمع العلمي الدولي بصورة متكاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر، ومن المتوقع أن يرسل «مسبار الأمل» أكثر من 1000 جيجا بايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ.