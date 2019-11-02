3 طلاب من جامعة خليفة يبتكرون نظاماً ذكياً لإضاءة الشوارع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

ابتكر فريق عمل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا نظاماً ذكياً لإضاءة الشوارع، يهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة المستخدمة حالياً بنسبة تصل إلى 98%، حيث يتم تفعيله تلقائياً عن طريق أجهزة استشعار مخصصة تضيء الشوارع مع حركة السيارة فقط، ويمكن للنظام إنذار مستخدمي الطريق، وإخبارهم بحالة الجو دون تدخل موظفي خدمة التحكم.

وأوضح فريق العمل الذي ضم كلاً من: وجدان عبيد خلفان العنتلي، تخصص هندسة اتصالات، ونود عبيد خلفان العنتلي، وعبدالله إبراهيم المازمي، تخصص هندسة كهربائية وإلكترونية، أنهم استخدموا إنارة من نوع LED، وذلك كبديل لإنارة الصوديوم ذات الضغط العالي المستعملة في أنظمة الإنارة الحالية، والتي تستهلك كمية هائلة من الطاقة مقارنة بالجودة التي تتفوق فيها إنارة LED من حيث الوضوح وتوفير الطاقة، وتوفير ميزانية الصيانة الدورية حيث تصمد إنارة LED لما يقارب 20 سنة، وذلك حسب النوعية، على عكس النوع الآخر الذي يصمد من سنة إلى سنتين كحد أقصى.

وأضافوا: كما تم استعمال أجهزة استشعار للضوء لخدمة وظيفتين رئيسيتين وهما: معرفة الفرق بين الليل والنهار حيث يتم تفعيل النظام عن طريق جهاز استشعار رئيسي للضوء، يستشعر غياب إضاءة الشمس، وبذلك تكون الفترة المسائية قد بدأت ويتم تفعيل النظام، ومعرفة ما إذا كانت هناك سيارة موجودة على الطريق أم لا، وذلك عن طريق استشعار إضاءة السيارة الأمامية.

وأوضحوا أنه وفقاً للمشروع يتم تقسيم أعمدة الإنارة في الشارع إلى مجموعات، كل مجموعة تضم ثلاثة أعمدة إنارة، مخصص لكل مجموعة جهاز استشعار لضوء السيارة الأمامي، وضع بزاوية وعلى ارتفاع معين يتناسب مع مرور السيارات على الطريق، ما أن يتم رصد سيارة يتم تفعيل إضاءة المجموعة، وسوف تظل المجموعة مضاءة حتى تصل السيارة إلى جهاز استشعار الضوء التالي، فتطفئ أوتوماتيكياً المجموعة السابقة وتفعل إضاءة المجموعة الحالية، وبذلك فإن إضاءة الشارع تُضاء مع تقدم السيارة في الطريق.

وأضافوا أنه تم إضافة جهازي استشعار الضباب والمطر وذلك حتى يتم تفعيل إضاءة الشارع بأكمله في سوء حالة الظروف الجوية، كما يستطيع موظف وحدة التحكم أن يفعل الشارع بأكمله من وحدة التحكم في حالات الطوارئ القصوى أو تعطل أحد أنظمة استشعار المطر والضباب.