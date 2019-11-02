الإمارات تلتزم بمكافحة الأمراض وتحسين صحة الملايين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالقضاء على الأمراض التي تمكن الوقاية منها وتؤثر في مجتمعات العالم الأكثر فقراً وضعفاً، وأيضاً دعم تحسين الأوضاع الصحية لملايين الأطفال والكبار حول العالم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف في الاحتفال الذي أقيم بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، بمناسبة يوم القضاء على فيروس شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والبروفيسور ديفيد ساليسبري، رئيس اللجنة العالمية المستقلة للإشهاد على استئصال شلل الأطفال.

وأشار السفير الزعابي إلى أن الإمارات ملتزمة بدعم منتدى «بلوغ الميل الأخير» الذي يعقد كل سنتين، وتستضيفه الدولة في 19 نوفمبر الجاري في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعنوان «تسريع وتيرة القضاء على الأمراض التي تمكن الوقاية منها».

وذكر أن المنتدى سيجمع أكثر من 250 من القادة العالميين، وسيشهد تقديم تعهدات كبيرة للإعلان عن التزامات المانحين بتجديد دعم استراتيجية المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال 2019-2023. وأكد السفير أن المنتدى يشجع على الشراكة النشطة وتنويع مصادر التمويل وتطوير مجالات جديدة من الخبرة، لتحقيق التغيير المرجوّ في أسرع وقت ممكن.

وكانت البعثة الدائمة ومنظمة الصحة العالمية قد نظمتا فعالية خاصة بمبادرة استئصال شلل الأطفال في 11 سبتمبر 2019، حيث تعهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم 167 مليون دولار دعماً لجهود القضاء على هذا المرض.

(وام)