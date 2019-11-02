شرطة دبي تضبط سارقاً أوروبياً تخفى بزي امرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكنت شرطة دبي من الكشف عن جريمة سرقة نوعية حملت الكثير من المفاجآت، لعصابة إجرامية تخصصت في جرائم السرقة في إحدى الدول الأوروبية، خططت لارتكاب جريمتها داخل الدولة بعد توزيع الأدوار في ما بينهم، وإعدادهم خطة محكمة تمكنهم من ارتكاب الجريمة من دون اكتشافهم.

وتمكنت العصابة من سرقة ما يقدر بأكثر من 3 ملايين درهم، في صورة ساعات ثمينة ومبالغ مالية، ولكن فرق إدارة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تمكنت من القبض على المتهم منفذ الجريمة في أقل من 47 دقيقة من ارتكابها.

وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بفريق العمل الميداني في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في إدارة التحريات، مؤكداً جاهزية الإدارة وفرقها للتعامل مع جميع الأحداث بجميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية.

وقال: إن فريق عمل رجال مكافحة الجريمة قدموا عملاً نوعياً يتسم بالدقة والاحترافية العاليتين، وهو ما أدى إلى ضبط الجاني قبل علم المجني عليه بجريمة السرقة.

تفاصيل الجريمة

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عن تفاصيل الجريمة، يقول العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: وردتنا معلومات من شبكة المصادر السريين عن وجود شخص مشتبه به يرتدي الزي النسائي، ويتجول في المنطقة بين الأماكن السكنية ومواقع تردد السياح، ومعه حقيبة متوسطة الحجم. فاستجابت فرق الجريمة المنظمة للحالة على الفور، ومن خلال الحس الأمني العالي الذي يتمتع به فريق الجريمة المنظمة تم ضبط شخص مشتبه به، كان يرتدي ملابس نسائية وحقيبة تطابقت مواصفاتها مع ما جاء في وصف المعلومة السرية.

وأضاف: من خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بخصوص الحقيبة، والتأكد من خلوها من مواد خطرة أو مشتبه بها كانت المفاجأة الأولى، والمتمثلة بضبط مسروقات تقدر بأكثر من 3 ملايين درهم في صورة ساعات ثمينة ومبالغ نقدية، ومن خلال التحقيقات، اعترف المقبوض عليه بارتكابه لجريمة سرقة في أحد المساكن في إمارة دبي، وأنه لم يمر سوى 47 دقيقة على ارتكابه الجريمة حتى تم القبض عليه.

وأضاف أن جريمة السرقة المدبرة تم التخطيط لها من قبل عصابة إجرامية تبادلت المعلومات بينها، عبر قيام أحدهم بالتوصل إلى معلومات عن مقر سكن التاجر الأوروبي المقيم في إمارة دبي، واختيار فترة مغادرته لمسكنه مسافراً برفقة زوجته الحامل إلى موطنه من أجل استقبال طفلهما الأول، فتم التخطيط للجريمة وطريقة الدخول للبناية التي يقطن فيها التاجر، والشقة السكنية المستهدفة، كما استخدم المتهم معدات هيدروليكية متطورة في إحداث فتحة في الخزنة الحديدية المتطورة.

وبين أن حرفية فرق الجريمة المنظمة أسهمت في عثورهم على الحقيبة التي تحتوي على الأدوات التي استخدمها المتهم في تنفيذ جريمته، بعد أن ظن بأنه نجح في التخلص منها، من خلال إجراءات المسح الميداني للمنطقة المحيطة لموقع ضبطه.

الكثير من المفاجآت

وقال: إن جريمة السرقة النوعية كشفت عن الكثير من المفاجآت، ولا سيما حين تم التواصل مع المجني عليه وإعلامه بالواقعة، حيث تفاجأ بعدم علمه بأن منزله تعرض للسرقة، وأعرب عن اندهاشه بجهود شرطة دبي وقدرتها على القبض على المتهم قبل ورود البلاغ.

أما المفاجأة الثانية، فتمثلت في أن الخزنة كانت تحتوي على 10 ملايين درهم، ولكن المتهم كان مرتبكاً، وأراد أن ينهي عملية السرقة بسرعة، فلم ينتبه للمبلغ المالي، واكتفى بالاستيلاء على ساعات ثمينة ومبلغ مالي، لتقدر بذلك القيمة الإجمالية للسرقات بنحو 3 ملايين درهم.