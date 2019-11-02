«الصحة»: مراقبة العدوى في مستشفيات الدولـة إلكترونياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

كشفت الدكتورة نجيبة محمد عبد الرزاق، رئيس لجنة منع ومكافحة العدوى في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مضادات الميكروبات، عن إطلاق الوزارة نظاماً إلكترونياً لمراقبة العدوى في مستشفيات الدولة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تؤدي إلى تحسين آلية رصد العدوى لحصر الحالات المصابة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وتحديد الحالات المصابة عن طريق النظام، إضافة إلى تحسين جودة المعلومات وسريتها.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الدولي الثالث للوقاية من العدوى ومكافحتها، أمس الجمعة، الذي تنظمه شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في فندق جراند حياة، على مدى 3 أيام بمشاركة 1000 مشارك من الخبرات العالمية في المجال من أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط والخليج العربي، إضافة إلى الخبرات المحلية.

وقالت الدكتورة نجيبة عبد الرزاق: إن لجنة منع ومكافحة العدوى تهدف إلى توحيد السياسات والإرشادات بين الهيئات الصحية المختلفة في الدولة وعمل المقاييس والتدقيق في مجال مكافحة العدوى في المستشفيات، مشيرة إلى هناك دراسة لقائمة لمعرفة الفجوة الحالية في مجال مكافحة العدوى في الدولة، كما كشفت عن أنه سيتم قريباً توحيد مراقبة الوصفات الطبية الخاصة بالمضادات الحيوية على مستوى مستشفيات الدولة.

ومن جانبه قال الدكتور جهاد عبدالله، استشاري الأمراض المعدية، بمستشفى الرحبة إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»:

إن العدوى تتم بسبب عدم غسل اليدين جيداً وعدم التعقيم قبل وبعد فحص المريض وملامسته من قبل الكوادر الطبية، مشيراً إلى أن نسبة العدوى داخل المستشفيات تبلغ أقل من 3%؛ حيث تهدف المستشفيات لتقليلها إلى صفر.

وقدم إلياس طنوس، من كليفلاند كلينك أبوظبي، لمحة عن برنامج المقارنات الدولية لممارسي مكافحة العدوى في منطقة الشرق الأوسط، والدكتورة شياو يان سونج من مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية حول نظام المراقبة الإلكترونية للعدوى.