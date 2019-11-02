96 إصابة برصاص الاحتلال في جمعة «إسقاط وعد بلفور» بغزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 96 فلسطينياً بجروح، أمس الجمعة، جراء قمع الاحتلال «الإسرائيلي» المشاركين في الجمعة ال81 لمسيرات العودة، وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، والتي حملت هذا الأسبوع اسم «إسقاط وعد بلفور». وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن الطواقم تعاملت مع 96 إصابة مختلفة، منها 57 بالرصاص الحي خلال قمع الاحتلال للمشاركين في «جمعة إسقاط وعد بلفور».

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (أهلية) تعرض سيارة إسعاف تابعة لها لرصاصة مطاطية أثناء عملها الإنساني شرق خان يونس، ما أدى إلى تشقق الزجاج الأمامي ونجاة الطاقم.

وشهدت مظاهرات أمس، مشاركة واسعة من المواطنين الذين توافدوا بالآلاف عصراً إلى مخيمات العودة الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

مشاركة المتظاهرين جاءت استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم «جمعة إسقاط وعد بلفور» في الذكرى ال 102 للوعد الذي أطلقه وزير الخارجية البريطانية بإنشاء وطن قومي لليهود. واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، والزجاجات الحارقة، فيما بادرت القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع الإصابات.

وأعلن الجيش «الإسرائيلي» أنه استهدف موقعين عسكريين لحركة «حماس» شمال غزة رداً على إطلاق صاروخ على الاحتلال من داخل القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش «الإسرائيلي»، أفيخاي أدرعي، مساء الخميس: «قبل قليل، قامت دبابة وطائرات تابعة للجيش بالإغارة على موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس شمال قطاع غزة». وزعم أدرعي أن ذلك جرى «رداً على إطلاق قذيفة صاروخية قبل قليل من قطاع غزة نحو إسرائيل».

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وأعلنت «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» استشهاد أحد أعضائها متأثراً بجراح أصيب بها في عام 2014. وقالت «كتائب القسام»، إن «براء عادل العمور من خان يونس استشهد متأثراً بجراح أصيب بها خلال معركة العصف المأكول في إشارة للعدوان «الإسرائيلي» على غزة في العام 2014».

وأصيب عشرات الشبان والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق بعد اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم (قرب مدينة قلقيلية) الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقه جيش الاحتلال قبل 16 عاماً لمصلحة مستوطني مستوطنة «قدوميم» المقامة عنوة على أراضي القرية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مخططات «أسرلة» الضفة الغربية المحتلة وتهويدها، وضم أجزاء واسعة منها، وفرض القانون «الإسرائيلي» عليها بلغت مراحل متقدمة، خاصة بعد استيلاء الاحتلال على 3 آلاف دونم من أراضي بلدة يطا جنوب الخليل، وهي المنطقة الممتدة من شرق الظاهرية حتى البحر الميت ضمن ما يسمى ب«خطة آلون».

وأوضحت «الخارجية» في بيان، أن هذه الخطة ستؤدي إلى فصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني، في أبشع عملية استعمارية في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن استيلاء الاحتلال على مئات الدونمات من أراضي المواطنين في بلدة يعبد والقرى المجاورة لها غرب جنين، يهدف إلى إحياء وتعميق المشروع الاستيطاني الاستعماري في تلك المنطقة.

(وكالات)