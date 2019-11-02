لافروف : واشنطن تدعم "الخوذ البيضاء" والاستفزازات الكيميائية قد تحدث فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف لافروف ـ في مقابلة أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إنه يمكن أن توقع استخدام الأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب السورية ، وإن هذا يمكن أن يحدث في أي وقت.
وتابع "تواصل الولايات المتحدة دعمها للمحرضين الذين يطلق عليهم الخوذ البيضاء ، ويتواجدون في إدلب في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام ، أي جبهة النصرة المحظورة في روسيا".
وأردف وزير الخارجية الروسي " لقد ثبتت مشاركتهم (الخوذ البيضاء) المباشرة في عدد من الاستفزازات ومن خلال مشاهد الفيديو والمؤتمر الصحفي، الذي نظمناه في لاهاي، كجزء من أحد اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تحدث فيه الأطفال الذين استخدموا في المشاهد التمثيلية، يثبت أن هناك حرب معلومات خطيرة للغاية".
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