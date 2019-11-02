هولندا.. دعوى قضائية لاستعادة "داعشيات" مع أطفالهن من سوريا

لاهاي / الخليج 365

رفع محاميان هولنديان، دعوى قضائية ضد حكومة البلاد من أجل استعادة 23 إرهابية هولندية من تنظيم "داعش" و56 طفلًا في الشمال السوري على وجه السرعة.

وبحسب هيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس)، الجمعة، فإن المحاميين أندريه سيبريغتس، وتوم دي بوير، تقدما باسم الهولنديات المنتميات لـ"داعش"، بطلب إلى المحكمة كي تبدأ الحكومة بإجراءات لاستعادة النساء والأطفال من سوريا.

وأشار المحاميان إلى ضرورة الاستفادة من ما وصفاه بالهدوء الذي خيم على المنطقة، على خلفية التفاهمات التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا في 17 و22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وقالت الهيئة إن المحكمة ستعلن عن قرار احترازي بعد أسبوع ونصف .

بدورها، ذكرت صحيفة "دي فولكس كرانت"، أن وكالة الأمن ومكافحة الإرهاب في هولندا (NCTV)، حذرت الحكومة من أن استعادة النساء المنتميات إلى "داعش" وأطفالهن أفضل بالنسبة للأمن القومي للبلاد.

وأشارت إلى أن تحذير الوكالة للحكومة تضمن معلومة تفيد بأن عدم استعادة عناصر "داعش" وأطفالهم في الوقت الراهن من شأنه أن يكون مشكلة بالنسبة إلى الأمن القومي عندما تزداد أعمارهم.

والأسبوع الماضي، طلبت النيابة العامة في هولندا باستعادة عناصر "داعش" رغم رفض الحكومة التعاون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.