القبض على مقيم قام بتسديد عدة طعنات لزميله بالدمام

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت أمس الخميس بلاغاً عن تعرض مقيم مصري الجنسية (27 عاماً) للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز التجارية بحي أحد غرب مدينة الدمام، وذلك من قبل مقيم يزامله بنفس العمل، نتج عنه إصابته بثلاث طعنات متفرقة بالجسم من سلاح أبيض (سكين).

وأكد أن شرطة المنطقة تمكنت بفضلٍ من الله تعالى من القبض على الجاني، وهو مقيم سوداني الجنسية (في العقد الثالث من العمر)، وبحوزته أداة الجريمة، مبيناً أنه جرى إيقاف المعتدي السوداني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.