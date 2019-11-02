شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى اليمن يعلن توقيع اتفاق الرياض الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبي، برعاية العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال السفير السعودى - فى سلسلة تغريدات على موقع تويتر أوردتها قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - إن مراسم توقيع اتفاق الرياض، ستجرى الثلاثاء المقبل، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، وحضور ولى عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

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وثمن آل جابر، دور الرئيس هادى ووفدى الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى "فى التوصل لاتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية".



وفى الأسبوع الماضي، نقلت تقارير صحيفة عن مصادر سعودية مطلعة، أن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيرا، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة.

ويتضمن اتفاق الرياض أيضا إعادة ترتيبات للقوات العسكرية والأمنية فى المحافظات الجنوبية، على أن يشرف تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، على لجنة مشتركة لتنفيذه.