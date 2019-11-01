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لبنان.. الإعدام لقاتل ومغتصب الدبلوماسية البريطانية

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الديبلوماسية قتلت سنة 2017 دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الديبلوماسية قتلت سنة 2017 أصدرت محكمة لبنانية، الجمعة، حكما بإعدام سائق في خدمة "أوبر" يدعى طارق حوشية، إثر إدانته بقتل الدبلوماسية البريطانية، ريبيكا دايكس، في ديسمبر عام 2017.

واعترف حوشية باغتصاب وخنق دايكس، التي قُتلت عن 30 عاما، وكانت تعمل في إدارة التنمية الدولية في السفارة.

وفي 2018، أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، تقديم منحة سنوية باسم دايكسل لامرأة لبنانية أو فلسطينية للحصول على رسالة الماجستير في بريطانيا.

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وأقامت أسرة الديبلوماسية الراحلة، مؤسسة خيرية لمساعدة اللاجئين مع التركيز على منع العنف ضد النساء.

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من DW 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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