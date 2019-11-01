لبنان.. الإعدام لقاتل ومغتصب الدبلوماسية البريطانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الديبلوماسية قتلت سنة 2017

واعترف حوشية باغتصاب وخنق دايكس، التي قُتلت عن 30 عاما، وكانت تعمل في إدارة التنمية الدولية في السفارة.

وفي 2018، أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، تقديم منحة سنوية باسم دايكسل لامرأة لبنانية أو فلسطينية للحصول على رسالة الماجستير في بريطانيا.

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وأقامت أسرة الديبلوماسية الراحلة، مؤسسة خيرية لمساعدة اللاجئين مع التركيز على منع العنف ضد النساء.

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من DW