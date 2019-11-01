لبنان.. الإعدام لقاتل ومغتصب الدبلوماسية البريطانية

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واعترف حوشية باغتصاب وخنق دايكس، التي قُتلت عن 30 عاما، وكانت تعمل في إدارة التنمية الدولية في السفارة.
وفي 2018، أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، تقديم منحة سنوية باسم دايكسل لامرأة لبنانية أو فلسطينية للحصول على رسالة الماجستير في بريطانيا.
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وأقامت أسرة الديبلوماسية الراحلة، مؤسسة خيرية لمساعدة اللاجئين مع التركيز على منع العنف ضد النساء.
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ملوك الطوائف في لبنان...هل تمهد استقالة الحريري لسقوطهم؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.