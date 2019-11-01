شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء اللبنانى يقضى بإعدام 8 أشخاص لإدانتهم بتفجير مسجدين فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر القضاء اللبنانى حكما بإعدام 8 أشخاص، وذلك لإدانتهم بارتكاب جريمة تفجير مسجدين فى مدينة طرابلس شمالى لبنان فى أغسطس من العام 2013 ، على نحو أسفر عن مقتل 47 شخصا وإصابة قرابة 500 شخص آخرين.



وصدر الحكم عن المجلس العدلى فى جلسته المنعقدة مساء اليوم برئاسة القاضى جوزيف سماحة، متضمنا 7 متهمين هاربين شملهم الحكم بصورة غيابية، ومتهم واحد محبوس على ذمة القضية صدر بحقه الحكم حضوريا.



كما تضمن الحكم معاقبة متهم واحد بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، وإعفاء متهم آخر من العقوبة بعد إدانته بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، وتبرئة 4 متهمين نظرا لعدم كفاية الأدلة.

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وتضمن الحكم أيضا معاقبة متهم بالحبس لمدة سنتين، وتغريم متهم آخر مبلغ مليون ليرة لبنانية (666 دولارا) بديلا عن العقوبة المقضى بها ضده بالحبس لمدة سنة واحدة.



ويعد المجلس العدلى جهة قضائية استثنائية تنظر فى القضايا شديدة الخطورة التى تمس أمن الدولة اللبنانية.



وشهدت مدينة طرابلس فى 23 أغسطس 2013 تفجيرين هائلين استهدفا مسجدى التقوى والسلام، أثناء صلاة الجمعة، وذلك بواسطة سيارتين مفخختين.