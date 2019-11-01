شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..السعودية تضبط جناة إحتجزوا شخص فى صندوق سيارة وهددوه بسلاح نارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجرى، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاحٍ نارى من نوع (رشاش) على آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل الصندوق الخلفى لمركبة بيضاء وذلك بأحد الشوارع العامة بحى لبن غربى العاصمة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة ، ثلاثة مواطنين بالعقدين الثانى والثالث ، وضبط المركبة المستخدمة فيها ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم تبين أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

Advertisements

وأكد مصدر مسؤول فى النيابة العامة عن مباشرة النيابة لإجراءات التحقيق فى الواقعة، وأفاد المصدر بأن التحقيق شمل ثلاثة أشخاص مشاركين فى الجريمة، وجرى إحالة المجنى عليه للمستشفى للكشف عليه والإفادة عن وضعه الصحى بتقرير طبى مفصل، كما جرى حجز السلاح والسيارة المستخدمة فى الجريمة، وجارى استكمال إجراءات القضية فى ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وأكد المصدر أن قضايا إشهار السلاح النارى بقصد التهديد أو الاعتداء من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وشكر النائب العام رجال الأمن على سرعة اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية وضبط الجناة فى وقت قياسى متلبسين بالجرم المشهود، وأثنى معاليه على تعاون المبلغ عن الجريمة فالمواطن والمقيم هم رجل الأمن الأول.

وأكد أن النيابة ستطالب بأقصى العقوبات بما يحفظ للمواطنين والمقيمين أمنهم وسكينتهم واطمئنانهم.