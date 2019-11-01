إطلاق صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية قريبة من غزة

القدس/الخليج 365-
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، إن صافرات الإنذار، أطلقت في تجمعات سكنية، محاذية لقطاع غزة، عقب إطلاق رشقات من القذائف باتجاهها.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت:" إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مدينة سديروت، و(نظام التصدي للصواريخ) القبة الحديدية تحاول الاعتراض".
وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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