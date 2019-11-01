مصر.. مقتنيات الفرعون الذهبي تُعود إلى بريطانيا بعد 12 عامًا

القاهرة/ الخليج 365
أعلنت مصر، الجمعة، افتتتاح معرض لمقتنيات الفرعون الذهبي الشهير توت عنخ آمون في بريطانيا، بعد غياب 12 عامًا.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، اليوم، "افتتح وزير الآثار خالد العناني، في العاصمة البريطانية لندن، فعاليات معرض الملك توت عنخ آمون بعنوان (كنوز الفرعون الذهبي) يضم 150 قطعة أثرية".
وقال العناني إن "مقتنيات الملك الفرعوني الشاب حلت ضيفًا على العاصمة البريطانية مرتين؛ أولها كانت عام 1972 حيث اجتذب المعرض أكثر من 1.7 مليون زائر، والمرة الثانية عام 2007 وهذه هي المرة الثالثة"، حسب المصدر ذاته.
وتكتسب مقتنيات توت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة في تاريخ مصر القديم أهمية كبيرة، بفضل ضخامة عدد قطعها والعثور عليها كاملة عام 1922، على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.
وتوت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم (من 1334 إلى 1325 ق.م.) ويشهد شهرة عالمية في الأوساط السياحية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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