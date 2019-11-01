القدس/سعيد عموري/الخليج 365-
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 7 قذائف أطلقت من قطاع غزة، مساء الجمعة، باتجاه إسرائيل.
وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تصريح أصدره:" متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل دقائق في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق ٧ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".
ولاحقا، قالت قناة "كان" الرسمية، إن رشقة جديدة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وهو ما لم يعقب عليه الجيش حتى الآن.
وذكرت القناة أن صاروخا سقط على منزل في مدينة سيدروت، القريبة من القطاع، دون وقوع إصابات.
وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: اعتراض 7 قذائف صاروخية أطلقت من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.