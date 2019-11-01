الجيش الإسرائيلي: اعتراض 7 قذائف صاروخية أطلقت من غزة

القدس/سعيد عموري/الخليج 365-

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 7 قذائف أطلقت من قطاع غزة، مساء الجمعة، باتجاه إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تصريح أصدره:" متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل دقائق في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق ٧ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".

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ولاحقا، قالت قناة "كان" الرسمية، إن رشقة جديدة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وهو ما لم يعقب عليه الجيش حتى الآن.

وذكرت القناة أن صاروخا سقط على منزل في مدينة سيدروت، القريبة من القطاع، دون وقوع إصابات.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.