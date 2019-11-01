مصر.. مصرع سائحة أمريكية جراء حريق في زورق سياحي

القاهرة/ الخليج 365

لقيت سائحة أمريكية مصرعها في مصر، الجمعة، جراء نشوب حريق في زورق سياحي بالبحر الأحمر، شرقي البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأخبار" المملوكة للدولة، "اندلع حريق ضخم بأحد المراكب السياحية في مرسى علم، ما أسفر عن مصرع سائحة أمريكية".

وأضافت: "تم إنقاذ باقي السياح وطاقم المركب، وعددهم 18 سائحًا من جنسيات مختلفة أغلبهم أمريكان".

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ونقلت الصحيفة عن مصادر بحرية (لم تسمها)، قولها إن "طاقم المركب تمكن من إنقاذ السائحة الأمريكية، وكانت قد خرجت مع الناجين، إلا أنها أصرت بقوة العودة مجددا إلى داخل غرفتها لإحضار متعلقات هامة خاصة بها".

وتابعت: "سرعان ما اشتعل المركب والسائحة الأمريكية داخل غرفتها، وحاصرتها النيران ولم تتمكن من الخروج"، حسب المصادر ذاتها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السفارة الأمريكية بشأن تفاصيل مصرع السائحة وباقي أفراد الرحلة حتى الساعة 16:20 (ت.غ).

ونشر إعلام محلي، صورا لحادث احتراق الزورق السياحي، والتي أظهرت حالة تفحم كامل، إذ ظلت النيران مشتعلة لأكثر من ساعتين الجمعة، حتي رست بقايا الأخشاب على منطقة شعاب مرجانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.