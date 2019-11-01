جنوب السودان.. جوبا تواصل مشارواتها مع الخرطوم حول السلام

الخرطوم/ الخليج 365

تواصل دولة جنوب السودان مشاوراتها مع الجارة الشمالية حول السلام، وذلك مع اقتراب تشكيل الحكومة بالبلد الأول في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ووفق مراسل الخليج 365، وصل العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة، وفد من جنوب السودان، يقوده توت قلواك، مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية.

وكان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم، الفريق الركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

وفي تصريحات إعلامية بالمطار، قال وزير الكهرباء بجنوب السودان، أحد أعضاء الوفد، ضيو مضوك، إن الوفد يحمل رسالة خطية من سلفاكير، إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تتعلق بملف السلام، وتنفيذ اتفاقية السلام بالجارة الجنوبية، والموقعة بالخرطوم".

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وأضاف مضوك، أن "دور السودان في تنفيذ هذا الاتفاق محوري باعتباره ضامنا له".

وأشار إلى أن الوفد سيجري مشاورات مع القيادة السودانية بالخرطوم، تتركز حول ضمان تنفيذ اتفاق السلام بين الأطراف في جنوب السودان.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد".

ووقع وقتها على الاتفاق، كل من سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، بالإضافة إلى ممثلي فصائل المعارضة الأخرى.

وتعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بعدًا قبليًا، وخلفت نحو 10 آلاف قتيل، ومئات آلاف المشردين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.