للمرة الأولى.. السعودية تستضيف مباراة مصارعة نسائية حرة

الرياض / الخليج 365

استضافت السعودية، لأول مرة في تاريخها، مباراة استعراضية لمصارعة نسائية حرة بالرياض.

وأعلن اتحاد "WWE" (مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية) على حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن إقامة مباراة استعراضية لمصارعة نسائية في السعودية، ضمن عرض "rown jewel" المقامة في العاصمة الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد المصارعة، الخميس، صورا لمباراة استعراضية نسائية بين نجمتي المصارعة، الكندية ناتاليا والأمريكية لاسي إيفانز، داخل حلبة مصارعة في الرياض، إذ تمكنت المصارعة الكندية من الفوز على نظيرتها الأمريكية.

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وأظهرت الصور أن المصارعتين كانت كل منهما ترتدي حُلة رياضية طويلة الأكمام والسراويل، تماشيًا مع سياسة المملكة بشأن طبيعة ملابس النساء الأجنبيات، حسب المصدر ذاته.

ولم تعلن الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، ما يفيد بشأن تنظيم أول مصارعة نسائية في البلاد حتى الساعة 17:00 ت.غ.

ومؤخرا، شهدت السعودية سلسلة قرارات ظهر فيها ملامح تغيير يشهده المجتمع السعودي المحافظ، من بينها إقامة حفلات غنائية وعروض موسيقية، وسط انتقادات ومخاوف حيال طمس الهوية الثقافية والمساس بالقيم والتقاليد والعادات للمملكة، وفق معارضين.

كما تخلت المملكة عن قوانين وأعراف رسمية محافظة اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارات، ودخولهن ملاعب كرة القدم.

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