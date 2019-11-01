لبنان.. عودة 85 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

عاد 85 لاجئًا سوريا، الجمعة، إلى بلادهم من لبنان، في إطار حملة الإعادة الطوعية، التي يرعاها جهاز الأمن العام اللبناني.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية (حكومية) إن اللاجئين عادوا إلى سوريا من منطقة البقاع الأوسط، عبر بوابة المصنع الحدودية مع سوريا.

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وأضافت الوكالة، أن 91 كانوا مسجلين على لوائح العودة، دون أن تذكر لما لم يعد ستة منهم.

ومنذ 2011، تدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين إلى لبنان عبر الحدود الشرقية والشمالية.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألفا، وذلك حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.