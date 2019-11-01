العثور على جثتين محروقتين بماء نار في جدة

صحيفة الخليج الالكترونية فتحت الجهات الأمنية بمحافظة جدة , تحقيقاً بعد العثور على جثتين محروقتين بماء نار في حي “القوزين”.

ووفقاً لمصادر ، فإن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغاً عن وجود جثتين محروقتين بماء نار في أحد الأحواش بحي “القوزين”، وعلى الفور تحركت فرقة أمنية من شرطة النزلتين بجنوب جدة؛ للوقوف على الواقعة، بالإضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة. انشر الخبر :

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