«خطأ طبي» يتسبَّب بخلع كتف رضيعة

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرَّضت رضيعة لخلع في الكتف وتمزُّق في الأربطة، أثناء الولادة في مستشفى بيش العام؛ نتيجةً «خطأ طبي»، بحسب وصف والدتها التي طالبت بنقل ابنتها لأحد المستشفيات المتقدمة في الرياض، لعلاجها قبل حدوث مضاعفات أكثر.

وقالت والدة الطفلة ريتا القاضي، إنها «ذهبت في ١٩ صفر لمستشفى بيش العام لإجراء عملية ولادة». مشيرة إلى أنَّه أشرف على حالتها ممرضة سعودية، دون وجود كادر طبي أو طبيب مختص للتوليد .

وتابعت: «أثناء الولادة عانيت من ضيق في عنق الرحم تسبَّب في احتباس الطفلة لعدة دقائق، وبعد محاولة الممرضة السعودية دون فائدة لعدم اختصاصها، استدعت أخرى فلبينية حتى تمَّت الولادة».

وأشارت والدة ريتا إلى أنَّ ابنتها لم تبكِ ولم تتحرَّك بعد الولادة، وجرى نقلها لغرفة أخرى، مشيرةً إلى أنها طلبت رؤية رضيعتها بعد ثلاث ساعات من الانتظار إلا أنهم أخبروها بأنها نُقِلت للحضانة، وسوف يأتي الطبيب لمقابلتي لكن لم يحدث.

وقالت: إنها توجَّهت في الثانية عشرة صباحًا إلى قسم الحضانة، لرؤية رضيعتها التي كانت حالتها الصحية سيئة، وبعد سؤال الممرضة عن حالتها، أجابت بأنها تعاني من مشكلة ويستوجب على الطبيب، الذي لم يكن متواجدًا، إخبارك بها. على حد قولها.

وتابعت: «توجهت للمدير المناوب لمعرفة حالة ابنتي، وأفاد بأنَّه تواصل مع الحضانة، وأنَّ صحتها جيدة، وبعد الإصرار عليه أخبرني بأنها تعاني من خلع في الكتف وتمزُّق في الأربطة».

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وسألت والدة الرضيعة المدير المناوب، عن سبب عدم إخبارها بحالة رضيعتها، ردَّ قائلًا: «بالطبع لن يمر الطبيب عليك ويخبرك عن حالتها الصحية، فنحن لسنا في أمريكا حتى يأتيك الطبيب ويشرح لك وضع طفلتك». على حد قولها.

وقالت: «أخبروني منذ أيام بأنَّ طبيب العظام سيتابع الحالة ويقرّر علاجها، لكن لم يحدث حتى تضاعفت الحالة وأصبح لابدَّ من وجود طبيب أعصاب، والذي لم تحدِّد المستشفى موعدًا لمباشرته الحالة».

وزعمت والدة الرضيعة بأنها رغم تواجدها في المستشفى بشكل يومي إلا أنها لم تقابل أي طبيب، ولا تعلم من أي شخص الحالة، وما إذا كان صحيحًا أم لا، مشيرة إلى أنَّ بعض الأطباء أفادوا بأنَّ المستشفى لا يملك أجهزة لعلاج الطفلة، التي ستخضع لعلاج طبيعي لمدة شهرين، وفي حال عدم الاستجابة، ستحول لمستشفى أبو عريش العام لبدء علاج آخر .

من جانبه، طالب والد الطفلة عبدالعزيز القاضي، بنقلها إلى إحدى المستشفيات الكبيرة بالرياض (قريبة من مقر عمله)، حيث إن الأطباء أخبروه بأن مثل هذه الحالات تحتاج إلى فترة علاج طويلة، مؤكدًا أنه «عسكري» ولا يستطيع أخذ إجازة تسمح له بالسفر والمغادرة للاطمئنان على رضيعته.

من جهة أخرى، قال متحدث صحة جازان محمد دراج : إنَّ الحالة حضرت إلى طوارئ النساء والولادة بمستشفى بيش العام في الخامسة مساء يوم 19‏/2 وكانت في الأسبوع الواحد والأربعين، ولديها اتساع كامل للرحم.

وتابع، أنَّ حالة الولادة عند الساعة 5:45 مساء وكانت ولادة مع تعسّر الكتف Shoulder Dystocia والذي يتزامن أحيانًا مع شدّ على الضفيرة العصبية، فيما يعرف علميًا بـ erbs palsy.

وأكَّد متحدث صحة جازان، أنَّ والد الطفلة تقدّم بشكوى وسيتم التعامل معها وفق نظام مزاولة المهن الصحية .