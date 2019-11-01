الوحدة يسقط أمام الرائد

صحيفة الخليج الالكترونية

فرط فريق الوحدة في انتزاع وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) بعدما سقط في فخ الخسارة أمام مضيفه الرائد 2 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة التاسعة من المسابقة.

وتقدم الرائد بهدف سجله جلال الداودي في الدقيقة 42، وتعادل الوحدة عن طريق أنسليمو دي مورايس في الدقيقة 75 قبل أن يسجل كريج جودوين الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، إلا أن جلال الداودي سجل هدف الرائد الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، ثم أضاف رائد الغامدي الهدف الثالث للرائد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوقف رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الرائد رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع.

وهذه الخسارة هي الرابعة للوحدة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث للرائد، الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.