الفيصلي يهزم ضمك بثنائية نظيفة

صحيفة الخليج الالكترونية

فاز الفيصلي على ضيفه ضمك 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وسجل هدفي الفيصلي لويس جوستافو وخالد الغامدي في الدقيقتين 15 و57.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز السادس عشر الأخير.

ويعد هذا الفوز هو الخامس للفيصلي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لضمك هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.