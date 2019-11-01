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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سناب شات يتيح للمستخدمين وضع رسومات ثلاثية الأبعاد على وجوههم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
الخليج 365
أتاح سناب شات للمستخدمين ميزة جديدة في التطبيق، والتى تعتمد على استخدام تقنيات الرسم ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز معاً، حيث يمكن للمستخدمين الآن الرسم على وجههم عبر الكاميرا الأمامية أو الخلفية، وذلك عبر الرسم على الأشياء من حولهم.
وبحسب موقع mirror البريطانى، فيمكن الوصول للميزة الجديدة عبر زر Create ومن خلال AR Bar في أيفون.
الجدير بالذكر أن سناب شات أتاح للمستخدمين مساحة خاصة أسفل الكاميرا لإنشاء وتصفح محتوى الواقع المعزز، فيما تأتي الميزة الجديدة كإضافة أكبر لتعزيز جهودها في هذا المجال، فيما لا تعد هذه هي أول ميزة يطلقها التطبيق، فقد سبق وأن أطلق في 2015 عدسات خاصة تعتمد على تقنيات تعلم الآلة لإضافة مؤثرات على وجوه المستخدمين.
لكن حتى الآن فإن الميزة متاحة بشكل تدريجي لمستخدمي أيفون، ومن المنتظر إتاحتها خلال بضعة أشهر لمستخدمي أندرويد.
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