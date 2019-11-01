نصف مليار صيني يشاهدون حوارًا تاريخيًا لمحمد بن راشد









اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: حظيت قناة CCTV الصينية التي يتابعها أكثر من مليار مشاهد في الصين وحول العالم بمقابلة مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وكان من أكثر ردود الأفعال جذباً للأنظار أن القناة الصينية التي شاهد مقابلتها مع حاكم دبي ما لا يقل عن نصف مليار مشاهد وصفها حاكم دبي بـ"قاهر الصحراء الذي جعل دبي جنة خضراء".

وكشفت الكثير من أسرار أسطورة الشيخ محمد بن راشد، و دبي التي أصبحت مثالاً ونموذجاً يحتذى على المستوى العالمي وكذلك في الشرق الأوسط.

وأشار حاكم دبي إلى أنه يعشق الصحراء التي هي رمز للحياة بالنسبة له، وأشاد بالعقلية الصينية التي تقوم على الإنجاز الإقتصادي في صمت وتفاني دون الإنشغال بالسياسية، وهو الأمر الذي يتطابق مع شخصيته القيادية.

وفي أكثر محاور المقابلة إثارة وجذباً للمشاهدين مع القناة الصينية الشهيرة قول حاكم دبي إنه جعل من الإمارة وجهة سياحية عالمية بناء على موقف بسيط عاشه بنفسه مع عائلة ألمانية كانت تجلس مستمتعة بشمس دبي في فصل الصيف شديد الحرارة، وهو ما يؤكد أن الشيخ محمد بن راشد لا يعتمد فقط على الفريق الإستشاري، بل يقوم بنفسه بالتفاعل مع المجتمع، وهذا التفاعل هو مصدره الأول في اتخاذ القرارات التي من شأنها تغيير وجه الحياة في كل يوم في إمارة طموحها تتخذ من السماء سقفاً لطموحها.

سر دبي وجهة العالم السياحية

دائماً ما يقال إن أحد أسرار نجاحات دبي وحاكمها فريق المستشارين، ولكن ما لا يعلمه البعض أن الشيخ محمد بن راشد هو المستشار الأول لهذه النهضة، فقد كشف عن سر جعل دبي أيقونة سياحية، ووجهة للعالم، فقد أكد للقناة الصينية أنه في أحد أيام الصيف شديد الحرارة خرج بسيارته ليجد أسرة أجنبية تجلس في منطقة صحراوية على أحد شواطئ دبي، فاقترب منهم، وتعرف عليهم بتواضع شديد قائلاً :"أنا مواطن إماراتي، وأشعر بأن الأجواء شديدة الحرارة، ماذا تفعلون هنا ؟ فأجابوا نحن أتينا من ألمانيا، ونشعر بمتعة حقيقة في هذه الأجواء، من هذه اللحظة قررت رفع وتيرة بناء الفنادق وجعل دبي وجهة سياحية عالمية، وحققنا نجاحاً كبيراً في هذا الجانب".

طرق الحرير بعيداً عن السياسة !

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طريق الحرير ليس مجرد تعبير يجسد فكرة مسار التجارة العالمية، بل هو تعبير يؤكد به الشيخ محمد بن راشد أن طريق الحرير ما هو إلا الإنشغال طوال الوقت بالإقتصاد بعيداً عن أحاديث السياسة التي تهدر الوقت والطاقة على حد قوله، ويضيف :"إعجابي بالرئيس الصيني والثقافة الصينية، والنهضة التي تحدث هناك عموماً أنها تحدث في صمت، وبعيداً عن هواجس السياسية وأحاديثها، الرئيس الصيني قائد حقيقي يعمل بطريقة رائعة لتطوير بلاده، ونحن في الإمارات ودبي من أكثر المستفيدين من التعاون الإقتصادي مع الصين، لدينا 77 ميناء حول العالم، لذلك سوف يكون طريق الحرير مفيداً لنا كثيراً".

مدينة صغيرة وعزم كبير

وعن أسرار أسطورة دبي التي أصبحت مثالاً يحتذى عربياً وشرق أوسطياً وعالمياً، قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد :"دبي كانت مدينة صغيرة، ولكن عزمنا كان كبيراً، دائماً طموحنا أن نجعل دبي مدينة وإمارة مثالية، والهدف الدائم هو أن نسبق العالم، وأن نصبح نموذجاً للمدن والدول التي تسعى للتطور، وما فعلناه لم يكن مجرد شجاعة ومغامرة فحسب، بل كان تخطيطاً خالصاً، لقد كان لدينا إيمان دائم بأنه لا وجود لكلمة المستحيل، تلك الكلمة موجودة في قاموس الضعفاء فقط، لقد اخترعوها لكي يبررون بها عدم مقدرتهم على فعل أي شئ، أما نحن فلا نؤمن بأن هناك مستحيل، وهو الأمر الذي جعل الإمارات ودبي نموذجاً عالمياً ناجحاً".

عاشق الصحراء وقاهرها

القناة الصينية حرصت على تصوير كافة معالم دبي، وتقديمها للعالم وللملايين من المشاهدين في الصين، وفي سؤال خلال المقابلة عن سر نجاح حاكم دبي في تحويل الصحراء إلى جنة خضراء قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم :"نحن من الصحراء، هي الكنز بالنسبة لنا، هي بداية الإنطلاق بالنسبة لنا، هي التأمل والرياضة، بل هي رمز الحياة بكل بساطة، بعض الناس لديهم انطباع بأن الصحراء صعبة وشاقة، ولكننا نراها رمزاً للحياة، ومنها نتعلم ونحقق إنطلاقتنا، وهو ما حدث في تجربة دبي".

المستقبل أفضل وإكسبو دبي إبهار

وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي إلى أن هناك خطط للمستقبل من أجل تطوير الإمارات ودبي بصورة أكبر، مشدداً على أن هذه الخطط لا تعرف سقفاً أو حداً معيناً، حيث الرغبة الدائمة في جعل دبي والإمارات نموذجاً متقدماً في كافة المجالات تعليماً وصحة وتكنولوجيا، وإقتصادياً، وعلى كافة المستويات، كما أكد أن إكسبو دبي 2020 سوف يكون مبهراً على المستويات كافة، ولم يتردد حاكم دبي في الكشف عن الإستفادة من التجربة الصينية في تنظيم إكسبو من قبل.

لمشاهدة الحوار كاملاً على القناة الصنيية من هنا: